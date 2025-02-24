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「奧斯卡風向球」美國演員工會獎完整名單 提摩西夏勒梅奪影帝

2025/2/24 12:17（2/24 13:18 更新）
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第31屆美國演員工會獎揭曉，提摩西夏勒梅憑電影「巴布狄倫：搖滾詩人」奪最佳男主角獎。（美聯社）
第31屆美國演員工會獎揭曉，提摩西夏勒梅憑電影「巴布狄倫：搖滾詩人」奪最佳男主角獎。（美聯社）
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（中央社洛杉磯23日綜合外電報導）第31屆美國演員工會獎（Screen Actors Guild Awards, SAG）今天揭曉得獎名單，提摩西夏勒梅奪最佳男主角獎，「秘密會議」則獲頒壓軸的最佳卡司獎。

美國演員工會獎電影類別，是美國時間3月2日登場的奧斯卡金像獎頒獎典禮重要風向球，以下為得獎名單。

電影類：

最佳卡司獎：「秘密會議」（Conclave）

最佳男主角獎：提摩西夏勒梅（Timothee Chalamet）／「巴布狄倫：搖滾詩人」（A Complete Unknown）

最佳女主角獎：黛咪摩兒（Demi Moore）／「懼裂」（The Substance）

最佳男配角獎：基倫克金（Kieran Culkin）／「跳痛之旅」（A Real Pain）

最佳女配角獎：柔伊莎達娜（Zoe Saldana）／「璀璨女人夢」（Emilia Perez）

最佳特技演出：「特技玩家」（The Fall Guy）

電視類：

劇情類最佳卡司獎：「幕府將軍」（Shogun）

喜劇類最佳卡司獎：「破案三人行」（Only Murders in the Building）

劇情類最佳男主角獎：真田廣之／「幕府將軍」

劇情類最佳女主角獎：澤井杏奈／「幕府將軍」

喜劇類最佳男主角獎：馬丁蕭特（Martin Short）／「破案三人行」

喜劇類最佳女主角獎：珍史瑪特（Jean Smart）／「天后與草莓」（Hacks）

電視電影或迷你影集類最佳男主角獎：柯林法洛（Colin Farrell）／「企鵝人」（The Penguin）

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電視電影或迷你影集類最佳女主角獎：潔西卡甘尼（Jessica Gunning）／「馴鹿寶貝」（Baby Reindeer）

最佳特技演出：「幕府將軍」（譯者：蔡佳敏）1140224

#奧斯卡金像獎
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