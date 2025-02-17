英國影藝學院電影獎主要得獎名單出爐 秘密會議摘最佳影片
2025/2/17 07:56（2/17 08:17 更新）
（中央社倫敦16日綜合外電報導）有「英國奧斯卡」之稱的英國影藝學院電影獎（BAFTA Awards）結果今天出爐，以下是主要得獎名單。
最佳影片：「秘密會議」（Conclave）
最佳英國影片：「秘密會議」
影片來源：BAFTA
最佳導演：布雷迪寇貝特（Brady Corbet）／「粗獷派建築師」（The Brutalist）
最佳男主角：亞卓安布洛迪（Adrien Brody）／「粗獷派建築師」
最佳女主角：麥琪麥迪遜（Mikey Madison）／「艾諾拉」（Anora）
影片來源：BAFTA
影片來源：BAFTA
最佳男配角：基倫克金（Kieran Culkin）／「跳痛之旅」（A Real Pain）
最佳女配角：柔伊莎達娜（Zoe Saldana）／「璀璨女人夢」（Emilia Perez）
最佳動畫片：「酷狗寶貝之復仇企鵝」（Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl）
最佳原創劇本：「跳痛之旅」
最佳改編劇本：「秘密會議」
最佳外語片：「璀璨女人夢」
影片來源：BAFTA
最佳紀錄片：「超人：克里斯多夫李維的故事」（Super/Man: The Christopher Reeve Story）
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最佳攝影：「粗獷派建築師」
最佳新人：大衛瓊森（David Jonsson）（譯者：蔡佳敏）1140217
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