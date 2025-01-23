奧斯卡第97屆入圍名單 璀璨女人夢獲最多13項提名

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（中央社洛杉磯23日綜合外電報導）第97屆奧斯卡金像獎入圍名單今天揭曉，由導演賈克歐迪亞執導的「璀璨女人夢」獲得最多13項提名，「粗獷派建築師」和「魔法壞女巫」都獲得次多的10項提名。

以下為本屆奧斯卡金像獎主要獎項入圍名單：

●最佳影片獎

艾諾拉（Anora）

粗獷派建築師（The Brutalist）

巴布狄倫：搖滾詩人（A Complete Unknown）

秘密會議（Conclave）

沙丘：第二部（Dune: Part Two）

璀璨女人夢（Emilia Perez）

我仍在此（I'm Still Here）

尼克男孩 （Nickel Boys）

懼裂（The Substance）

魔法壞女巫（Wicked）

●最佳導演獎

西恩貝克（Sean Baker）／「艾諾拉」

布雷迪寇貝特（Brady Corbet）／「粗獷派建築師」

詹姆斯曼高德（James Mangold）／「巴布狄倫：搖滾詩人」

賈克歐迪亞（Jacques Audiard）／「璀璨女人夢」

柯洛里法吉特（Coralie Fargeat）／「懼裂」

●最佳男主角獎

亞卓安布洛迪（Adrien Brody）／「粗獷派建築師」

提摩西夏勒梅（Timothee Chalamet）／「巴布狄倫：搖滾詩人」

科爾曼多明哥（Colman Domingo）／「辛辛監獄劇團」（Sing Sing）

雷夫范恩斯（Ralph Fiennes）／「秘密會議」

塞巴斯汀史坦（Sebastian Stan）／「狂人法則」（The Apprentice）

●最佳女主角獎

辛西婭艾利沃（Cynthia Erivo）／「魔法壞女巫」

卡拉加斯康（Karla Sofia Gascon）／「璀璨女人夢」

麥琪麥迪遜（Mikey Madison）／「艾諾拉」

黛咪摩兒（Demi Moore）／「懼裂」

費南妲托雷斯（Fernanda Torres）／「我仍在此」

●最佳男配角獎

尤里鮑里索夫（Yura Borisov）／「艾諾拉」

基倫克金（Kieran Culkin）／「跳痛之旅」（A Real Pain）

艾德華諾頓（Edward Norton）／「巴布狄倫：搖滾詩人」

蓋皮爾斯（Guy Pearce）／「粗獷派建築師」

傑瑞米史壯（Jeremy Strong）／「狂人法則」

●最佳女配角獎

摩妮卡巴巴羅（Monica Barbaro）／「巴布狄倫：搖滾詩人」

亞莉安娜（Ariana Grande）／「魔法壞女巫」

費莉絲蒂瓊斯（Felicity Jones）／「粗獷派建築師」

伊莎貝拉羅塞里尼（Isabella Rossellini）／「秘密會議」

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柔伊莎達娜（Zoe Saldana）／「璀璨女人夢」

第97屆奧斯卡金像獎頒獎典禮，預計美國時間3月2日舉行。（譯者：洪啓原/核稿：陳彥鈞）1140123