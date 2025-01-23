奧斯卡第97屆入圍名單 璀璨女人夢獲最多13項提名
（中央社洛杉磯23日綜合外電報導）第97屆奧斯卡金像獎入圍名單今天揭曉，由導演賈克歐迪亞執導的「璀璨女人夢」獲得最多13項提名，「粗獷派建築師」和「魔法壞女巫」都獲得次多的10項提名。
以下為本屆奧斯卡金像獎主要獎項入圍名單：
●最佳影片獎
艾諾拉（Anora）
粗獷派建築師（The Brutalist）
巴布狄倫：搖滾詩人（A Complete Unknown）
秘密會議（Conclave）
沙丘：第二部（Dune: Part Two）
璀璨女人夢（Emilia Perez）
我仍在此（I'm Still Here）
尼克男孩 （Nickel Boys）
懼裂（The Substance）
魔法壞女巫（Wicked）
●最佳導演獎
西恩貝克（Sean Baker）／「艾諾拉」
布雷迪寇貝特（Brady Corbet）／「粗獷派建築師」
詹姆斯曼高德（James Mangold）／「巴布狄倫：搖滾詩人」
賈克歐迪亞（Jacques Audiard）／「璀璨女人夢」
柯洛里法吉特（Coralie Fargeat）／「懼裂」
●最佳男主角獎
亞卓安布洛迪（Adrien Brody）／「粗獷派建築師」
提摩西夏勒梅（Timothee Chalamet）／「巴布狄倫：搖滾詩人」
科爾曼多明哥（Colman Domingo）／「辛辛監獄劇團」（Sing Sing）
雷夫范恩斯（Ralph Fiennes）／「秘密會議」
塞巴斯汀史坦（Sebastian Stan）／「狂人法則」（The Apprentice）
●最佳女主角獎
辛西婭艾利沃（Cynthia Erivo）／「魔法壞女巫」
卡拉加斯康（Karla Sofia Gascon）／「璀璨女人夢」
麥琪麥迪遜（Mikey Madison）／「艾諾拉」
黛咪摩兒（Demi Moore）／「懼裂」
費南妲托雷斯（Fernanda Torres）／「我仍在此」
●最佳男配角獎
尤里鮑里索夫（Yura Borisov）／「艾諾拉」
基倫克金（Kieran Culkin）／「跳痛之旅」（A Real Pain）
艾德華諾頓（Edward Norton）／「巴布狄倫：搖滾詩人」
蓋皮爾斯（Guy Pearce）／「粗獷派建築師」
傑瑞米史壯（Jeremy Strong）／「狂人法則」
●最佳女配角獎
摩妮卡巴巴羅（Monica Barbaro）／「巴布狄倫：搖滾詩人」
亞莉安娜（Ariana Grande）／「魔法壞女巫」
費莉絲蒂瓊斯（Felicity Jones）／「粗獷派建築師」
伊莎貝拉羅塞里尼（Isabella Rossellini）／「秘密會議」
柔伊莎達娜（Zoe Saldana）／「璀璨女人夢」
第97屆奧斯卡金像獎頒獎典禮，預計美國時間3月2日舉行。（譯者：洪啓原/核稿：陳彥鈞）1140123
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