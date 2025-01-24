璀璨女人夢奧斯卡13項提名 賈克歐迪亞直呼激動

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（中央社巴黎23日綜合外電報導）法國導演賈克歐迪亞（Jacques Audiard）今天對法新社表示，他對他執導的電影「璀璨女人夢」（Emilia Perez）打破非英語片奧斯卡提名紀錄感到「非常激動」。

法新社報導，這部關於墨西哥毒梟變性為女人的犯罪音樂劇獲得13項提名，成為奧斯卡史上入圍最多項的非英語片。

音樂與主要為西班牙語的對話交織其中，且導演是法國人，賈克歐迪亞表示這是「混合電影」的典範。

現年72歲的賈克歐迪亞在登上飛往南美的班機前告訴法新社：「我在想這是否逐漸成為一種趨勢，想要拍攝擁有不同語言元素、獨特演員和鮮明主題的電影。」

他也談到在墨西哥持續的爭議，當地有些人批評電影描繪了國家及毒品走私問題，甚至在電影尚未上映前就已出現批評聲浪。

他說：「有些人看過這部電影，有些人則沒有。我的意圖在我看來是良善的，但我也承認存有爭議。大家也可以選擇不談論毒品走私！但這是我非常關心的問題，也許我處理得不夠妥當。」

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今年最佳導演獎入圍名單中，還有一位來自法國的導演柯洛里法吉特（Coralie Fargeat），她以「懼裂」（The Substance）獲得提名，且是唯一的女性入圍者。

法國文化部長達提（Rachida Dati）對這兩部法國電影表示讚賞，並指出這「再次證明了法國電影界人才濟濟」。（譯者：陳昱婷/核稿：盧映孜）1140124