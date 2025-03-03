柔伊莎達娜打拚25年摘首座奧斯卡女配角 台上淚喊：我是移民的驕傲孩子

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（中央社洛杉磯2日綜合外電報導）柔伊莎達娜（Zoe Saldana）今天憑藉「璀璨女人夢」（Emilia Perez）令人刮目相看的表現，拿下第97屆奧斯卡金像獎最佳女配角獎。

她雙眼含淚上台領獎，除感謝大家的肯定，還說：「我的祖母1961年來到這個國家。我是移民父母的驕傲孩子。有著夢想、尊嚴和勤奮的雙手。」她說：「我是第1個獲頒奧斯卡獎的多明尼加裔美國人，我知道我不會是最後1個。」

柔伊莎達娜闖蕩好萊塢25年，在挑選商業片劇本上眼光獨到，是史上第1位有4部作品全球票房破20億美元的影星，包括2009年的「阿凡達」（Avatar）、2018年的「復仇者聯盟3：無限之戰」（Avengers: Infinity War）、2019年的「復仇者聯盟4：終局之戰」（Avengers: Endgame）以及2022年的「阿凡達：水之道」（Avatar: The Way of Water）。

如今她憑藉「璀璨女人夢」橫掃本屆好萊塢頒獎季，連續拿下金球獎（Golden Globes）、影評人大獎（Critics' Choice Awards）、英國影藝學院電影獎（BAFTAs）和美國演員工會獎（SAG），更在壓軸的奧斯卡頒獎典禮獲頒小金人。

執導「璀璨女人夢」的賈克歐迪亞（Jacques Audiard）先前接受「哈潑時尚」（Harper's Bazaar）2月號專訪時，盛讚柔伊莎達娜「沒有任何弱點」。

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這位法國導演說：「柔伊（莎達娜）最讓我驚訝的地方在於她精力旺盛和堅毅的權威。她全心全力投入工作，有著十足的勇氣和才華。」

今天與柔伊莎達娜一同爭奪最佳女配角獎的，還有「巴布狄倫：搖滾詩人」（A Complete Unknown）的摩妮卡巴巴羅（Monica Barbaro）、「魔法壞女巫」（Wicked）的亞莉安娜（Ariana Grande）、「粗獷派建築師」（The Brutalist）的費莉絲蒂瓊斯（Felicity Jones）以及「秘密會議」（Conclave）的伊莎貝拉羅塞里尼（Isabella Rossellini）。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1140303