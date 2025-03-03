基倫克金跳痛之旅奪奧斯卡男配角獎 童星時與兄麥考利克金合演小鬼當家

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（中央社洛杉磯2日綜合外電報導）美國演員基倫克金（Kieran Culkin）今天以「跳痛之旅」（A Real Pain）獲頒奧斯卡金像獎最佳男配角獎。

現年42歲的基倫克金以童星起家，在哥哥麥考利克金（Macaulay Culkin）主演的耶誕喜劇片「小鬼當家」（Home Alone）有個小角色，1990年代參與演出的作品還包括青春片「窈窕美眉」（She's All That）和奧斯卡得獎片「心塵往事」（The Cider House Rules）等。

▲圖為1990年時期的麥考利克金（中）與弟弟基倫克金（右）。

但讓他成為家喻戶曉人物的，是他在影集「繼承之戰」（Succession）的表現。他靠著這齣於2018至2023年製播的影集先後拿下金球獎、艾美獎、美國演員工會獎等。

「跳痛之旅」讓基倫克金生涯首度入圍奧斯卡，並一舉得獎。

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值得一提的是，本屆奧斯卡盛會出現基倫克金和傑瑞米史壯這對「繼承之戰」兄弟鬩牆的戲碼，後者以「狂人法則」（The Apprentice）入圍最佳男配角獎但最後鎩羽而歸。

其他入圍者包括「艾諾拉」（Anora）的尤里鮑里索夫（Yura Borisov）、「巴布狄倫：搖滾詩人」（A Complete Unknown）的艾德華諾頓（Edward Norton）以及「粗獷派建築師」（The Brutalist）的蓋皮爾斯（Guy Pearce）。（譯者：蔡佳敏/核稿：陳昱婷）1140303

影片來源：SearchlightPictures