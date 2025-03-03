加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 娛樂
奧斯卡獎
新聞專題
奧斯卡獎1/106
首頁 / 娛樂

基倫克金跳痛之旅奪奧斯卡男配角獎 童星時與兄麥考利克金合演小鬼當家

2025/3/3 08:34（3/3 09:06 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
美國演員基倫克金以「跳痛之旅」獲頒奧斯卡金像獎最佳男配角獎。（美聯社）
美國演員基倫克金以「跳痛之旅」獲頒奧斯卡金像獎最佳男配角獎。（美聯社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社洛杉磯2日綜合外電報導）美國演員基倫克金（Kieran Culkin）今天以「跳痛之旅」（A Real Pain）獲頒奧斯卡金像獎最佳男配角獎。

現年42歲的基倫克金以童星起家，在哥哥麥考利克金（Macaulay Culkin）主演的耶誕喜劇片「小鬼當家」（Home Alone）有個小角色，1990年代參與演出的作品還包括青春片「窈窕美眉」（She's All That）和奧斯卡得獎片「心塵往事」（The Cider House Rules）等。

Embed from Getty Images
▲圖為1990年時期的麥考利克金（中）與弟弟基倫克金（右）。

但讓他成為家喻戶曉人物的，是他在影集「繼承之戰」（Succession）的表現。他靠著這齣於2018至2023年製播的影集先後拿下金球獎、艾美獎、美國演員工會獎等。

「跳痛之旅」讓基倫克金生涯首度入圍奧斯卡，並一舉得獎。

google news透過 Google News追蹤中央社

值得一提的是，本屆奧斯卡盛會出現基倫克金和傑瑞米史壯這對「繼承之戰」兄弟鬩牆的戲碼，後者以「狂人法則」（The Apprentice）入圍最佳男配角獎但最後鎩羽而歸。

其他入圍者包括「艾諾拉」（Anora）的尤里鮑里索夫（Yura Borisov）、「巴布狄倫：搖滾詩人」（A Complete Unknown）的艾德華諾頓（Edward Norton）以及「粗獷派建築師」（The Brutalist）的蓋皮爾斯（Guy Pearce）。（譯者：蔡佳敏/核稿：陳昱婷）1140303

#金球獎
#奧斯卡
#艾德華諾頓
影片來源：SearchlightPictures
延伸閱讀
奧斯卡第97屆主要入圍名單 璀璨女人夢13項提名大贏家「奧斯卡風向球」美國演員工會獎完整名單 提摩西夏勒梅奪影帝英國影藝學院電影獎主要得獎名單出爐 秘密會議摘最佳影片
奧斯卡
奧斯卡紅毯直擊 甜茶鮮黃西裝吸睛Lisa帥氣亮相川普2.0首場奧斯卡 美媒預測政治味可能較淡
基倫克金
金球獎入圍名單將出爐 Lady Gaga亞莉安娜有機會入圍女配角
奧斯卡獎
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
奧斯卡分析一次看 黛咪摩兒能否摘影后、最佳影片哪部呼聲高？
193
更多編輯台推薦新聞：