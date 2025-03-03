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奧斯卡麥琪麥迪遜封后爆冷擊敗黛咪摩兒 上台向性工作者致敬

2025/3/3 13:02（3/3 13:49 更新）
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奧斯卡最佳女主角由「艾諾拉」的麥琪麥迪遜擊敗「懼裂」黛咪摩兒奪下。（美聯社）
奧斯卡最佳女主角由「艾諾拉」的麥琪麥迪遜擊敗「懼裂」黛咪摩兒奪下。（美聯社）
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（中央社洛杉磯2日綜合外電報導）奧斯卡頒獎典禮最佳女主角類別今天大爆冷門，由「艾諾拉」的麥琪麥迪遜登上影后，擊敗在此之前以「懼裂」在這個頒獎季奪獎連連的黛咪摩兒。

綜合路透社、法新社和美聯社報導，25歲的麥琪麥迪遜（Mikey Madison）在「艾諾拉」（Anora）片中飾演性工作者，表現絲絲入扣，一舉壓倒「懼裂」（The Substance）的黛咪摩兒（Demi Moore）、「魔法壞女巫」（Wicked）的辛西婭艾利沃（Cynthia Erivo）等競爭對手，拿下殊榮。

影片來源：Oscars

她先前已經靠此片在獨立精神獎（Independent Spirit Awards）和英國影藝學院電影獎（BAFTA）獲得青睞。

她今天這一勝，讓「艾諾拉」成為今晚最大贏家，抱走包括最佳影片、最佳導演等共5獎。

麥琪麥迪遜聽到自己得獎後先擁抱了導演西恩貝克（Sean Baker），接著上台說：「這實在很不真實。」

她接過獎座後說：「請原諒我，我很緊張。」接著拿出事先寫好的感謝名單一一唱名。

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她說：「我在洛杉磯長大，但好萊塢總是那麼遙不可及。所以今天能站在這裡，真的很難以置信。」

她並在台上說：「我想再次向性工作者群體致敬。我將繼續充當後援和盟友。」（譯者：蔡佳敏/核稿：陳昱婷）1140303

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