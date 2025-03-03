「我依然在此」回溯巴西獨裁統治歷史奪奧斯卡 導演：民主很脆弱

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（中央社記者林宏翰洛杉磯2日專電）巴西電影「我依然在此」回顧軍人獨裁統治的歷史，奪奧斯卡最佳國際影片；導演薩雷斯提醒，「世界各地的民主極其脆弱，過去發生在巴西的事，與我們今日很相似。」

第97屆奧斯卡金像獎今天在洛杉磯的杜比劇院頒獎。巴西電影「我依然在此」（I'm Still Here）奪最佳國際影片，導演薩雷斯（Walter Salles）在後台受訪時，談到這部電影反映巴西歷史，對巴西社會產生影響。

薩雷斯指出，這部電影花了7年時間完成，「一開始我們只覺得，這是一部必須要拍的影片，但我們沒想到能夠走到這裡。」

導演薩雷斯得獎感言。影片來源：Oscars

「我依然在此」預告片。影片來源：Sony Pictures Classics

他分享這部電影是一趟關於回憶的旅程，「我們不只回顧一個家庭的歷史，同時也在重建整個巴西的歷史，這段歷史是一段跨越21年的軍人獨裁統治，那是一個我們不能遺忘的年代。」

「我依然在此」講述異議分子魯本斯．派瓦（Rubens Paiva）在巴西軍事獨裁統治時期失蹤，他的妻子尤尼斯．派瓦（Eunice Paiva）花40年時間尋找丈夫的故事。

薩雷斯指出，這部電影探討的主題是「失去」，如何面對失去、對抗不公不義。

他表示，尤尼斯．派瓦反抗威權，採取一種非傳統的抵抗方式，選擇「用笑容反抗那些試圖讓她屈服的人」，即便面對壓迫，仍然擁抱生命。他強調，這不只是一個虛構的角色，而是一個真實存在過的人物，她的故事象徵堅韌與希望，依然影響今日世界。

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薩雷斯強調，民主得來不易，希望藉這部影片提醒世人「民主正變得極為脆弱，我從沒想過它會這麼脆弱，即便是在今天。」他說，過去發生的事，其實與今日世界的處境非常相似。

他強調，已經有500萬巴西人看過這部電影，觀眾也成為這部電影的共同創作者；當權者正在抹除記憶的同時，電影創造記憶，這正是一種抵抗的方式，「我們用電影來記錄歷史，抵抗那些受到操控的敘事。」（編輯：陳慧萍）1140303