加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
歐盟打造烏克蘭成鋼鐵豪豬 4大措施挺基輔
首頁 / 娛樂
奧斯卡獎
新聞專題
奧斯卡獎1/117
首頁 / 娛樂

以巴導演合拍紀錄片「你的國，我的家」獲奧斯卡 同台為加薩發聲

2025/3/3 16:32（3/3 17:38 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
描繪「以巴衝突」題材作品「你的國，我的家」2日拿下奧斯卡最佳紀錄長片獎，共同執導這部作品的巴勒斯坦維權人士阿德拉（左）和以色列記者亞伯拉罕（右）發表感言。（美聯社）
描繪「以巴衝突」題材作品「你的國，我的家」2日拿下奧斯卡最佳紀錄長片獎，共同執導這部作品的巴勒斯坦維權人士阿德拉（左）和以色列記者亞伯拉罕（右）發表感言。（美聯社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社洛杉磯2日綜合外電報導）描繪「以巴衝突」題材作品「你的國，我的家」今天在第97屆奧斯卡金像獎頒獎典禮奪得最佳紀錄長片獎，導演疾呼全球協助結束衝突，並指責美國阻擋解決方案。

路透社報導，共同執導這部作品的巴勒斯坦維權人士阿德拉（Basel Adra）和以色列記者亞伯拉罕（Yuval Abraham）耗費5年時間完成這部紀錄片，片中呈現以色列士兵拆毀房屋、驅逐居民以建立軍事訓練場，以及猶太移居者蠶食巴勒斯坦社區。

這部紀錄片凸顯兩人生活的平行現實，亞伯拉罕的黃色以色列車牌，讓他得以自由出入任何地方，阿德拉則被限制在一個對巴勒斯坦人來說只會越變越小的領土內。

阿德拉在台上時表示：「『你的國，我的家』（No Other Land）反映我們數十年來一直忍受且仍在抵抗的殘酷現實，我們呼籲世人採取嚴肅行動，制止不公正現象，遏止對巴勒斯坦人民的種族清洗。」

站在阿德拉身旁的亞伯拉罕補充道：「我們以巴勒斯坦人和以色列人的身分製作這部影片，因為團結在一起，我們的聲音更加強大…對加薩和其人民的殘暴破壞必須結束，在（2023年）10月7日遭殘酷劫持的以色列人質也必須獲釋。」

影片來源：Berlinale - Berlin International Film Festival

亞伯拉罕說：「當我看著巴塞爾（阿德拉）時，我看到了我的兄弟，但我們身處於不平等的境遇。我們生活在一個政權下，我在民法下享有自由，巴塞爾卻活在軍法下，這摧毀了他的生活，他無法掌控。」

「有一條不同的道路，一個沒有種族優越的政治解決方案，為我們兩國人民提供民族權利。但我在這裡不得不說，這個國家（美國）的外交政策正在協助阻擋這條道路。」

「為什麼？難道你看不出我們是交織在一起的嗎？如果巴塞爾那邊的人民獲得真正自由和安全，我們的人民就能享有真正安全。有另一種方法，對於生命，對於活著的人來說，還不算太晚。」

美國總統川普上個月呼籲巴勒斯坦人離開加薩，移居埃及和約旦等國家，遭到中東和其他地區廣泛譴責，認為這嚴重破壞穩定。

亞伯拉罕上個月告訴美國娛樂新聞網站Deadline，儘管這部紀錄片在歐洲和美國獲得了最高榮譽獎項，尚未達成在美國發行的協議。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

當被問及他認為美國發行商已經放棄這部作品的原因時，亞伯拉罕告訴Deadline：「我相信這顯然是出於政治因素。我希望情況會有改變。」

他說，他們決定不再等待院線上映，在近100家戲院獨立上映。（譯者：劉文瑜/核稿：陳政一）1140303

#巴勒斯坦
#奧斯卡
#奧斯卡金像獎
#以色列
#約旦
#以巴衝突
延伸閱讀
「我依然在此」回溯巴西獨裁統治歷史奪奧斯卡 導演：民主很脆弱奧斯卡麥琪麥迪遜封后爆冷擊敗黛咪摩兒 上台向性工作者致敬亞卓安布洛迪生涯2度奪奧斯卡 最年輕影帝再造事業巔峰柔伊莎達娜打拚25年摘首座奧斯卡女配角 台上淚喊：我是移民的驕傲孩子基倫克金跳痛之旅奪奧斯卡男配角獎 童星時與兄麥考利克金合演小鬼當家
奧斯卡獎
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
奧斯卡麥琪麥迪遜封后爆冷擊敗黛咪摩兒 上台向性工作者致敬
202
更多編輯台推薦新聞：