以巴導演合拍紀錄片「你的國，我的家」獲奧斯卡 同台為加薩發聲

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（中央社洛杉磯2日綜合外電報導）描繪「以巴衝突」題材作品「你的國，我的家」今天在第97屆奧斯卡金像獎頒獎典禮奪得最佳紀錄長片獎，導演疾呼全球協助結束衝突，並指責美國阻擋解決方案。

路透社報導，共同執導這部作品的巴勒斯坦維權人士阿德拉（Basel Adra）和以色列記者亞伯拉罕（Yuval Abraham）耗費5年時間完成這部紀錄片，片中呈現以色列士兵拆毀房屋、驅逐居民以建立軍事訓練場，以及猶太移居者蠶食巴勒斯坦社區。

這部紀錄片凸顯兩人生活的平行現實，亞伯拉罕的黃色以色列車牌，讓他得以自由出入任何地方，阿德拉則被限制在一個對巴勒斯坦人來說只會越變越小的領土內。

阿德拉在台上時表示：「『你的國，我的家』（No Other Land）反映我們數十年來一直忍受且仍在抵抗的殘酷現實，我們呼籲世人採取嚴肅行動，制止不公正現象，遏止對巴勒斯坦人民的種族清洗。」

站在阿德拉身旁的亞伯拉罕補充道：「我們以巴勒斯坦人和以色列人的身分製作這部影片，因為團結在一起，我們的聲音更加強大…對加薩和其人民的殘暴破壞必須結束，在（2023年）10月7日遭殘酷劫持的以色列人質也必須獲釋。」

影片來源：Berlinale - Berlin International Film Festival

亞伯拉罕說：「當我看著巴塞爾（阿德拉）時，我看到了我的兄弟，但我們身處於不平等的境遇。我們生活在一個政權下，我在民法下享有自由，巴塞爾卻活在軍法下，這摧毀了他的生活，他無法掌控。」

「有一條不同的道路，一個沒有種族優越的政治解決方案，為我們兩國人民提供民族權利。但我在這裡不得不說，這個國家（美國）的外交政策正在協助阻擋這條道路。」

「為什麼？難道你看不出我們是交織在一起的嗎？如果巴塞爾那邊的人民獲得真正自由和安全，我們的人民就能享有真正安全。有另一種方法，對於生命，對於活著的人來說，還不算太晚。」

美國總統川普上個月呼籲巴勒斯坦人離開加薩，移居埃及和約旦等國家，遭到中東和其他地區廣泛譴責，認為這嚴重破壞穩定。

亞伯拉罕上個月告訴美國娛樂新聞網站Deadline，儘管這部紀錄片在歐洲和美國獲得了最高榮譽獎項，尚未達成在美國發行的協議。

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當被問及他認為美國發行商已經放棄這部作品的原因時，亞伯拉罕告訴Deadline：「我相信這顯然是出於政治因素。我希望情況會有改變。」

他說，他們決定不再等待院線上映，在近100家戲院獨立上映。（譯者：劉文瑜/核稿：陳政一）1140303