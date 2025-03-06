美證實就人質與哈瑪斯直接談判 川普下最後通牒

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（中央社華盛頓5日綜合外電報導）美國今天證實與哈瑪斯就人質進行前所未見的直接會談，總統川普揚言如果沒有釋放所有剩餘人質，將進一步摧毀加薩，並向哈瑪斯領袖發出要他們離開的最後通牒。

法新社報導，白宮表示，主掌人質事務的總統特使柏勒（Adam Boehler）舉行了這場會談，會中聚焦加薩剩餘人質中的美國人。

白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）向媒體表示，「聽著，與全球各地民眾進行對話與交談，做最符合美國人民利益的事，是總統認為正確的事。」

自1997年將巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）列為恐怖組織並禁止與其接觸以來，美國一直拒絕與哈瑪斯直接接觸。但李威特表示，柏勒的職責範圍「有權與任何人交談」。

美國媒體Axios率先披露了這場會談，稱柏勒在卡達與哈瑪斯會面商討美國人質問題，而這也是長期停火的一部分。

一名要求匿名的哈瑪斯官員說：「哈瑪斯與美國多個溝通管道進行了數次溝通，最新一次是與一名美國特使，商討了擁有美國公民身分的以色列囚犯問題，無論是生者或死者。」

另一名哈瑪斯資深官員說：「哈瑪斯與美國官員最近幾天在杜哈舉行了兩場直接會談。」

哈瑪斯在2023年10月7日大規模襲擊以色列時扣押的人質中，據信包括5名美國人。其中4人已證實身亡，另1人亞歷山大（Edan Alexander）據信還活著。

在停火協議搖搖欲墜之際力挺以色列的川普表示，他「向以色列提供一切所需，以完成這項工作」，同時他的政府正在加速提供數以十億計美元的武器。

川普與獲釋人質會面後，在他的社群平台「真實社群」（Truth Social）上寫道：「現在就釋放所有人質，不要拖延，並立即歸還所有你們殺害的人的遺體，否則你們就完了。」

「這是給你們的最後警告！對於領導階層來說，現在是時候離開加薩了，在你們還有機會的時候。」

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川普也明確表示，這將對整個加薩造成影響。以色列為了回應哈瑪斯2023年10月7日發動的襲擊而展開無情的軍事行動，導致加薩幾乎所有居民流離失所。

川普說：「致加薩人民：美好的未來等著你們，但你們如果扣押人質的話，那就不是這樣了。如果你們這麼做，你們就死定了！」（譯者：張曉雯/核稿：劉文瑜）1140306