重建加薩 阿拉伯各國開峰會採納埃及版計畫

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（中央社杜哈/開羅4日綜合外電報導）阿拉伯各國領袖今天採納埃及制定的加薩重建計畫。這項計畫耗資530億美元，且無須將巴勒斯坦人移出這塊飛地，迥異於美國總統川普所提的「中東蔚藍海岸」願景。

美國總統川普（Donald Trump）1月重返白宮，不久之後便暗示將由美國「接管」加薩走廊，把這片土地改頭換面成「中東的蔚藍海岸」（Riviera of the Middle East），並強制將當地巴勒斯坦人重新安置到埃及或約旦。

此話一出，以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）公開力挺，國際社會則是重砲批評。

法新社報導，今天在埃及開羅的阿拉伯聯盟（Arab League）峰會，意在提出有別於川普願景的替代方案。

在最終發布的公報中，峰會宣布採納一項「全面性的阿拉伯計畫」，敦促國際社會予以支持。

聲明指出，與這些作為並進的，是開啟一條巴勒斯坦建國的政治道路。以色列國會去年已表決通過，反對巴勒坦建國。

阿拉伯聯盟峰會聲明同時樂見「巴勒斯坦決定在巴勒斯坦政府庇護之下，籌組加薩治理委員會」。

聲明宣布設立信託基金，用以支付加薩重建工作，還說將「接收所有捐助國和金融機構的財政承諾」來執行相關計畫。

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）已發布聲明，對埃及的計畫表達樂見之意；以色列則是予以抨擊。

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然而，路透社點出，針對加薩的未來仍有諸多重大議題待解，包括誰將治理加薩？重建工作所需的數十億美元經費又要由那些國家負擔？

另一個重大議題還包括哈瑪斯的命運。這個武裝組織長久以來與巴勒斯坦自治政府（PA）處於敵對狀態，2023年10月7日突襲以色列之舉，更成了加薩戰爭的導火線。（譯者：蔡佳敏/核稿：張曉雯）1140305