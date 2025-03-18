停火談判卡關 以色列大舉空襲加薩傳至少200死

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社耶路撒冷/開羅18日綜合外電報導）以色列和巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」停火談判卡關，以色列軍方今天宣布對加薩走廊發動「大規模空襲」。巴勒斯坦衛生當局表示，至少有200人死亡。

法新社報導，以色列軍方在通訊平台Telegram發文說，目前「在加薩走廊（Gaza Strip）針對哈瑪斯（Hamas）恐怖組織的恐怖目標發動大規模空襲」，接下來將公布更多細節。

以色列政府今天聲明說，哈瑪斯一再拒絕釋放人質，並且回絕美國總統川普的特使魏科夫（Steve Witkoff）及調停人員所有提案，以色列現在將「加強軍事行動」對付哈瑪斯。

法新社提到，加薩民防局通報超過121人喪生，其中多數是孩子、女人和長者。另外至少150人因「侵略、空襲和砲擊」受傷。

路透社報導，巴勒斯坦衛生當局表示，以色列空襲導致至少200人死亡。

以色列軍方表示，今晨打擊數十個目標，必要時會持續攻擊，且將不只有空襲行動。

以哈第一階段停火協議今年1月19日生效，3月1日到期，雙方談判數週未能就延長停火達成共識。以色列今天的攻擊規模，遠大於以軍先前聲稱針對個人或小群疑似武裝分子的例行無人機空襲。

哈瑪斯說，以色列早已推翻停火協議，導致仍被扣押在加薩的59名人質命運未卜。

美國白宮發言人表示，以色列在發動空襲前曾請教華府。以軍說，這波空襲目標是哈瑪斯中階指揮官和領導層官員，以及屬於哈瑪斯的基礎設施。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

路透社聯繫到的巴勒斯坦衛生當局和目擊者通報，加薩許多地區遭到破壞，數十萬人住在這些地區的臨時避難所或受損建築物中。

加薩市（Gaza City）一棟建築物遇襲；中部城市迪爾巴拉（Deir al-Balah）至少有3棟房屋遇襲。此外，根據醫務人員和目擊者說法，這波空襲還打中南部城市汗尤尼斯（Khan Younis）與拉法（Rafah）的目標。（譯者：盧映孜/核稿：曾依璇）1140318