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以色列空襲加薩增至413死 戰爭恐全面重啟
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以色列空襲加薩增至413死 戰爭恐全面重啟

2025/3/18 19:50（3/18 20:35 更新）
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加薩走廊南部城市甘尤尼斯一棟建築物18日被以色列空襲摧毀。（路透社）
加薩走廊南部城市甘尤尼斯一棟建築物18日被以色列空襲摧毀。（路透社）
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（中央社加薩走廊18日綜合外電報導）據醫院官員說法，以色列今晨空襲加薩走廊各地，導致413名巴勒斯坦人喪生，哈瑪斯稱其中包括數名政府首長。這場突襲打破自1月以來的停火，且可能使戰火全面重燃。

美聯社報導，巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）拒絕以色列變更停火協議的要求後，以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）下令發動空襲。官員指出，這次行動並無限期，預計規模還會擴大。

美國白宮發言人表示，以色列在發動空襲前曾請教華府，並對以色列的行動表示支持。

哈瑪斯表示，加薩政府行政首長達利斯（Essam al-Dalis）在以色列對加薩走廊（Gaza Strip）的空襲中喪生，並將他列為死於此次襲擊的官員之一。

哈瑪斯發布聲明指出：「這些領袖和他們的家人，都在遭到猶太復國主義占領軍飛機的直接攻擊後殉難。」聲明並提到，領導加薩走廊內政部的瓦特法（Mahmud Abu Watfa），以及內部安全局局長蘇爾坦（Bahjat Abu Sultan）也在這次襲擊中死亡。

以色列軍方已經命令民眾從加薩走廊東部撤離，包括北部城鎮貝特漢諾（Beit Hanoun）大部分地區以及更南部的其他社區，表明以色列很快會重新發動地面行動。

法新社報導，以色列軍方發言人阿德雷（Avichay Adraee）在社群媒體X發文警告當地居民，「尤其是貝特漢諾、希爾貝特庫扎阿（Khirbet Khuza'a）、阿巴桑卡比拉（Abasan al-Kabira）和賈迪達（Al-Jadida）等區域的居民」。

貼文寫道，「這些指定區域被視為危險的作戰區…為了你的自身安全，必須立即撤離到加薩市（Gaza City）西側和甘尤尼斯（Khan Yunis）的已知避難所。」

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1名哈瑪斯高層官員認為，尼坦雅胡重新開戰的決定等同於對剩下的以色列人質宣判「死刑」。哈瑪斯資深官員黎希克（Izzat al-Risheq）指控尼坦雅胡透過發動空襲，試圖拯救他的極右執政聯盟，並呼籲調解人員「揭示真相」，說明是誰破壞停火協議。

以色列國防部長卡茲（Israel Katz）則表示：「只要人質沒有返回家園、戰爭目標沒有實現，我們就不會停止戰鬥。」除了釋放剩餘人質外，以色列的另一個主要戰爭目標是摧毀哈瑪斯。（譯者：王嘉語/核稿：楊昭彥）1140318

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