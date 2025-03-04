CNN：埃及提加薩重建計畫 排除讓哈瑪斯參與執政

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（中央社開羅4日綜合外電報導）美國有線電視新聞網（CNN）取得的計畫草案顯示，埃及制定了一項加薩（Gaza）重建計畫，將排除讓巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）參與戰後執政。

約旦官方消息人士稍早時告訴CNN，阿拉伯領袖今天在埃及開羅的緊急峰會上預定討論這項計畫，未來幾週將遞交給美國總統川普（Donald Trump）。

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這份文件顯示，埃及提議組成一個獨立技術官僚巴勒斯坦委員會，在約旦河西岸巴勒斯坦自治政府（Palestinian Authority）的「保護傘下」臨時治理加薩6個月，其成員與巴勒斯坦派別沒有任何從屬關係。

CNN無法證實這份文件的真實性，已與埃及當局聯繫尋求置評。（譯者：陳正健/核稿：楊昭彥）1140304