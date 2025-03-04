加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
以巴衝突
以巴衝突
新聞專題
以巴衝突1/300
首頁 / 國際

CNN：埃及提加薩重建計畫 排除讓哈瑪斯參與執政

2025/3/4 22:02（3/4 22:09 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
2月13日以色列與哈瑪斯停火期間，卡車在加薩走廊南部運送物資。（路透社）
2月13日以色列與哈瑪斯停火期間，卡車在加薩走廊南部運送物資。（路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社開羅4日綜合外電報導）美國有線電視新聞網（CNN）取得的計畫草案顯示，埃及制定了一項加薩（Gaza）重建計畫，將排除讓巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）參與戰後執政。

約旦官方消息人士稍早時告訴CNN，阿拉伯領袖今天在埃及開羅的緊急峰會上預定討論這項計畫，未來幾週將遞交給美國總統川普（Donald Trump）。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

這份文件顯示，埃及提議組成一個獨立技術官僚巴勒斯坦委員會，在約旦河西岸巴勒斯坦自治政府（Palestinian Authority）的「保護傘下」臨時治理加薩6個月，其成員與巴勒斯坦派別沒有任何從屬關係。

CNN無法證實這份文件的真實性，已與埃及當局聯繫尋求置評。（譯者：陳正健/核稿：楊昭彥）1140304

#加薩
#川普
#巴勒斯坦
#哈瑪斯
#美國有線電視新聞網
#埃及
#哈瑪斯
延伸閱讀
加薩第1階段停火到期 以色列採納美提議延至4月中 哈瑪斯拒絕歐盟譴責哈瑪斯拒延第1階段停火 抨擊以色列封鎖援助川普發布AI生成影片 展示加薩重建為度假勝地畫面川普稱接管引譁然 加薩難民強調心懸故土渴望回家美國中東特使訪加薩走廊 估重建需耗時10至15年
川普
谷立言：美國對台支持仍堅若磐石 攜手合作提升韌性美暫停軍援烏克蘭 英重申續援烏與盟友推動和平
以巴衝突
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
以色列警方：北部城市海法傳持刀攻擊案 1死數傷
27
更多編輯台推薦新聞：