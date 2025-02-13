川普稱接管引譁然 加薩難民強調心懸故土渴望回家

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（中央社記者施婉清開羅13日專電）美國總統川普拋出「接管加薩」，引起全世界一陣譁然，一名暫居埃及的加薩民眾接受中央社訪問時強調心懸故土，「家，肯定要回」，他籲加薩、以色列雙方領導人坐下來協商，樂於接受共同生活在同一片土地上。

一名為逃離以哈戰火，目前暫居埃及的加薩人艾曼（Ayman）11日接受中央社專訪，一邊滑動手機相片顯示自己在加薩已被夷為平地的家園照片，一邊訴說自己內心對回家的極度渴盼，以及對未來家園重建的藍圖。

婉拒在媒體公開露面的艾曼原本在加薩是一名大學教授，也是當地一所教育中心負責人，擁有相當不錯的收入和一個幸福美滿的家庭。然而，一場持續15個月的無情戰火，完全讓他的生活猶如從天堂掉落到地獄。

他告訴中央社記者；「我原本在加薩可以在5分鐘內幫年輕人找到一份工作。但是現在在埃及，自己都變成要到處尋找工作資源，而且每天從早到晚奔波，換回來的幾乎都是石沈大海的結果。」

艾曼在去年2月眼見戰爭仍未有平息曙光，決定透過秘密管道，將自己、妻子還有3名子女送至埃及。那次旅程所需打點的費用是一筆鉅款，因此來到埃及後，身上僅剩一些微薄存款。

由於他們一家人在埃及沒有合法身分，不僅他自己無法利用過去強大豐富的背景和經歷找到一份正職，連他的3名子女都無法在埃及獲得入學資格。艾曼現在是幫女兒註冊總部設在約旦河西岸的一個兒童線上教育系統。

10歲的大女兒多次向艾曼詢問加薩的住家現在如何了，他們何時可以回去加薩。艾曼悠悠地告訴記者說，至今他不敢告訴女兒，家園整棟房屋都已倒塌毀壞的實情。他擔心女兒會情緒崩潰，只能安慰女兒說很快就可以回家了。

當記者詢問艾曼如何看待川普接管加薩說時，艾曼先是保持了沈默好一會兒，接著才悠悠地說：「其實這整件事不能完全怪以色列。」

艾曼認為，以暴制暴，以牙還牙並不能真正解決問題，加薩領導人應該和以色列領導人一同坐下來協商，如何以合情合理的方式，讓雙方人民都能擁有良好的生活環境。雖然他身為穆斯林，信仰傳統的伊斯蘭教，但他也樂於接受與信仰猶太教的以色列人共同生活在同一片土地上，如同2000年前這樣融合。

艾曼從兩個觀點來剖析為何以色列如此害怕巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）在加薩地區發展。一是哈瑪斯帶有強烈的「宗教排他性」思想，認為必須消滅異教徒，因此會出現屠殺的手段。

第二是以色列人擔心加薩地區巴勒斯坦人的「人口紅利」優勢。以色列人如同現今全世界其他已發展國家一樣，多數人不願意生兒養女，生育率逐年下降。

信奉可蘭經的巴勒斯坦人則是遵循真主創造人類就是要繁衍後代的思想，每戶家庭都積極懷胎。

艾曼這時笑說，他的妻子只生了3個孩子，他算是家族中貢獻最少的父親。他的叔叔嬸嬸總共生了20個孩子，他自己也有9個兄弟姊妹。

加薩地區在前年爆發以哈戰爭前，嬰兒到19歲之間的人口占總人口60%以上，64歲以上者則只占4%不到，大量的年輕勞動人口極有利於整體國力發展。

然而，根據外媒1月初報導，在以色列日以繼夜的空襲和轟炸下，目前加薩地區的人口已減少了約6%，從230萬人降至210萬人。

雖然以哈停火協議剛於1月19日生效，但對於何時能踏上重返家園之路，艾曼黯然地回說：「自己心裡實在沒底」，眼前似乎還好多阻礙和困難，不論是世界強國領袖的獨斷言論，或是那些目前根本無法住人的斷垣殘壁要如何，還有多久才能完成重修，都是一個大問號。

此外，擁有管理學博士學位的艾曼，對於「加薩重建」還具有更深層的思考和擔憂。他認為，重建不僅是基礎設施硬體方面的問題，更棘手之處是戰爭帶給加薩人民未來生活的衝擊和「創傷後壓力症候群」（PTSD）。

艾曼說，以色列持續一年多瞄準加薩地區的砲彈轟炸和空襲，導致加薩地區現在有超過10萬人都是「肢體不全」，而且造成很多喪失丈夫的寡婦，這會嚴重影響他們日後的謀生能力。

更嚴重的是，所有的加薩兒童經過這一連串的戰爭行為，每天生活在槍林彈雨中，許多人無法安穩入睡，常常出現憂鬱或暴怒情緒，甚至很多青少年患有尿失禁問題，無法自己控制膀胱。這些心理創傷需要極長的時間，以及非常完善的照護系統，才有可能慢慢恢復。

巴勒斯坦人長期以來都很重視學童教育。以哈戰爭前，加薩的識字率接近98%。然而因戰爭緣故，兒童長期失學，也會增加日後他們復學的困難性。

聯合國兒童基金會（UNICEF）區域發言人殷格拉姆（Tess Ingram）去年9月在全球開學期間曾表示，孩子如離開學校的時間越長，他們永久輟學的風險就越大。

另一大問題是加薩人的身體健康問題。由於一年多來，他們都只能吃到由援助團體提供的「罐頭」食品，攝取過多化學添加劑，而且還常常處於飢餓狀態，嚴重缺乏天然食物的營養成分，尤其是蛋白質，可能未來會有大面積人口產生嚴重慢性病和癌症的風險。

艾曼雖然在言談間提到很多困境；但記者仍從他的眼神中捕捉到對於未來希望的光芒。而且帶有文人風骨的艾曼，即使曾提及目前自己面臨嚴重經濟問題，仍堅持要在離別前支付兩杯咖啡的費用。

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艾曼帶著一抹淺淺的靦腆笑容說：「可能是信仰帶給我的堅定意志，還有我太執著於哲學思考吧。」

最後，艾曼說：「家，肯定要回的，父母親都還在加薩市等著。」（編輯：唐佩君）1140213