美國務卿盧比歐下令 加快向以色列提供1320億軍援

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（中央社華盛頓1日綜合外電報導）美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）今天表示，他已簽署一項命令，以加快向以色列提供約40億美元（約新台幣1320億元）的軍事援助。

綜合法新社和路透社報導，盧比歐在簡短聲明中表示：「我已簽署一項命令，動用緊急權力加快向以色列提供約40億美元的軍事援助。」

他還說，前總統拜登對以色列實施的部分武器禁運已被撤銷。

以色列和巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）目前正處於加薩（Gaza）戰爭的脆弱停火協議中。

盧比歐說，美國總統川普政府自1月20日上任以來，已批准對以色列的近120億美元的大型外國軍售案，「並將持續動用一切可用的工具，來履行美國對以色列安全的長期承諾，包括對抗安全威脅的手段」。

五角大廈2月28日表示，國務院已批准對以色列的一項價值近30億美元的軍售，包括炸彈、爆破裝置和其他武器。

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美國政府以緊急方式通知國會這些未來的武器銷售，規避了長期以來的作法，即讓眾議院外交事務委員會和參議院外交關係委員會主席與資深成員有機會審查軍售，並在正式通知國會之前要求提供更多資訊。

五角大廈2月28日的聲明是川普政府最近幾週來第2次動用緊急權力，以加速向以色列出售武器。拜登政府也曾動用緊急權力，未經國會審查便通過對以色列的軍售案。（譯者：劉文瑜/核稿：嚴思祺）1140302