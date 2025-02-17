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傳沙烏地2/21日召開阿拉伯峰會 討論川普接管加薩計畫

2025/2/17 22:11
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（中央社利雅德17日綜合外電報導）沙烏地阿拉伯先前傳出計劃20日召開阿拉伯國家領導人會議，以因應美國總統川普提出接管加薩走廊的計畫。據2名沙烏地外交消息人士說法，這項會議已延期至21日，且規模擴大。

法新社報導，其中1名消息人士表示，這場「討論阿拉伯國家針對川普（Donald Trump）在加薩走廊（Gaza Strip）計畫有哪些替代方案」的「小型阿拉伯峰會，已由20日延期至21日」。

這名人士還透露，與會者將包括沙烏地在內的波斯灣合作理事會（Gulf Cooperation Council，GCC）所有6個成員國，加上埃及和約旦共8國的領導人。

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法新社14日引述消息人士報導，沙烏地阿拉伯將在20日主辦這場會議，與會者還包括埃及、約旦、卡達和阿拉伯聯合大公國的領導人，以及巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）。

川普4日提議美國「接管」加薩走廊來開發當地經濟，並將200多萬巴勒斯坦人遷出當地，還提到埃及或約旦是可能的安置地點，這番言論引發世界各國強烈反彈。（譯者：曹宇帆/核稿：張正芊）1140217

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