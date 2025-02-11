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埃及：阿拉伯國家拒絕川普清空並接管加薩計畫

2025/2/11 15:02（2/11 15:47 更新）
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埃及外交部長阿布德拉提（左）10日在華府會見美國國務卿盧比歐時表示，他盼望與美國新政府合作，實現區域「全面、公正的和平與穩定」。（路透社）
埃及外交部長阿布德拉提（左）10日在華府會見美國國務卿盧比歐時表示，他盼望與美國新政府合作，實現區域「全面、公正的和平與穩定」。（路透社）
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（中央社開羅10日綜合外電報導）埃及外交部長阿布德拉提今天告訴美國國務卿盧比歐，阿拉伯國家拒絕美國總統川普讓加薩走廊的巴勒斯坦人流離，並由美國掌控加薩這項廣受譴責的計畫。

路透社報導，埃及外交部指出，阿布德拉提（Badr Abdelatty）在華府會見盧比歐（Marco Rubio）時強調，讓巴勒斯坦人留在當地，並加速加薩走廊（Gaza Strip）重建工作有其重要性。

美國國務院在會後聲明中沒有明確提到川普的計畫，但表示盧比歐「重申密切合作推進衝突後加薩治理和安全等規劃的重要性，並強調絕不可再讓（巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織）哈瑪斯（Hamas）治理加薩或威脅以色列」。

根據埃及外交部聲明，阿布德拉提表示，他盼望與美國新政府合作，實現區域「全面、公正的和平與穩定」。

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埃及外交部指出，阿布德拉提也會見了美國的中東特使魏科夫（Steve Witkoff），重申類似立場。

巴勒斯坦人想在加薩建立獨立國家，數個世代的巴勒斯坦領導層向來對於要求巴勒斯坦人離開加薩的建議深惡痛絕。自從近期的加薩戰爭於2023年10月爆發以來，鄰近的阿拉伯國家也已經拒絕過這種建議。（譯者：何宏儒/核稿：劉文瑜）1140211

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