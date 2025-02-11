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川普稱加薩不宜居 巴勒斯坦人無權回當地應遷他處

2025/2/11 01:50
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（中央社華盛頓10日綜合外電報導）美國福斯新聞今天播出總統川普接受專訪的片段，他說道，戰後的加薩走廊（Gaza Strip）不適合居住，巴勒斯坦人沒有權利返回當地，他們應遷往美方打造遠離危險的安全社區。

川普（Donald Trump）受訪表示：「我們將為190萬人建立美麗的社區，我們會打造美麗的社區。安全的社區，可能是5個、6個，也可能是2個。」

他還指出：「但我們會選定離他們所在處稍遠的地方建立安全社區，在離開危險的地方。同時，我將掌有這些。把它想像成未來的房地產開發。」

福斯新聞（Fox News）主持人拜爾（Bret Baier）隨後詢問川普，巴勒斯坦人有權利返回加薩走廊嗎？

川普回答：「不，他們不會，因為他們將擁有更好的住宅，好上許多。換言之，我說的是為他們建造長久的住所，因為如果他們現在必須返回，那還需要很多年才能這樣做，那裡不適合居住。」

他還提到：「這可能需要幾年時間才能實現。我說的是開始建設，我認為自己可以跟約旦達成協議，我認為自己可以跟埃及達成協議，你知道的，我們一年給他們數以十億計美元。」

巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）治下的加薩走廊衛生部8日指出，哈瑪斯與以色列於2023年10月爆發的戰爭，造成至少有4萬8181人命喪加薩走廊。

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哈瑪斯與以色列先前達成停火協議，這項協議已經於今年1月19日生效。但隨著瓦礫堆下不斷發現遺體、死者身分確認或民眾傷重不治，加薩走廊衛生部公布的死亡人數每天仍持續增加。

美國廣播公司新聞網（ABC News）報導，川普將於明天在白宮會見約旦國王阿布杜拉二世（King Abdullah II）；約旦方面則堅決反對接收更多巴勒斯坦人的美方提議。（譯者：陳彥鈞）1140211

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