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美副總統、國務卿及防長本週赴歐洲 磋商安全議題

2025/2/10 16:34
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（中央社華盛頓10日綜合外電報導）美國副總統范斯、國務卿盧比歐及國防部長赫格塞斯，本週將分別赴歐洲參加國際會議或訪視美軍基地。華府對烏克蘭的承諾和安全議題，將是他們此行與各方會商的重點。

法新社報導，范斯（JD Vance）將會參加在巴黎舉行的「人工智慧行動高峰會」（Artificial Intelligence Action Summit），接著他與盧比歐（Marco Rubio）將出席在德國召開的慕尼黑安全會議（Munich Security Conference, MSC）。盧比歐在這場會議結束後將訪中東。

白宮表示：「副總統（范斯）預料將在這兩場會議發表談話，並與各國領袖舉行雙邊會談。」

同時，赫格塞斯（Pete Hegseth）將訪視美軍位於德國的兩個司令部，之後參加北大西洋公約組織（NATO）防長會議，以及在比利時舉行的國際各方力挺烏克蘭集會，隨後再赴波蘭與波蘭領導人進行會談。

盧比歐過去擔任美國聯邦參議員期間經常出席慕尼黑安全會議，他自從擔任國務卿後已出訪拉丁美洲。范斯與赫格塞斯本週訪歐，則是兩人就任新職務後首次在國際舞台亮相。

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美國國防部表示，赫格塞斯在北約防長會議中，「將與北約盟邦及夥伴商議如何提高盟國國防支出、加強歐洲領導能力，以及拓展大西洋兩岸國防工業基礎能力的必要性」。

國防部也說，赫格塞斯赴比利時參加烏克蘭防務國際聯絡小組（Ukraine Defense Contact Group, UDCG）會議時，將重申川普的承諾；川普曾允諾他將藉由外交斡旋儘快終結俄烏戰爭（譯者：曹宇帆/核稿：洪啓原）1140210

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