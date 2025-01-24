川普稱不確定美國是否應為北約花錢 重申成員國國防支出應占GDP5%

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（中央社華盛頓23日綜合外電報導）美國總統川普今天說，他不確定美國是否應在北大西洋公約組織（NATO）上花錢，他告訴記者，美國在保護北約成員國，他們卻「沒保護我們」。

路透社報導，川普重申NATO其他成員國應提撥國內生產毛額（GDP）的5%作為國防費用，這比現有目標2%高出許多。目前沒有一個北約成員國達到國防費用占GDP的5%，包括美國。

川普在橢圓形辦公室告訴記者：「我不確定我們是否應該花錢，但我們當然應該幫忙他們…我們在保護他們，他們卻沒保護我們。」

川普再次提及他稍早透過視訊在瑞士達沃斯（Davos）舉行的世界經濟論壇（WEF）發表演說時的說法：「他們應該把2%提高到5%。」

有32個成員國的北約每年支出約達35億美元，美國經費占其中的15.8%。根據北約2024年細目，美國資助所占比例與德國並列為北約經費最大來源。

美國國務院今天表示，國務卿盧比歐（Marco Rubio）昨天與北約秘書長呂特（Mark Rutte）談話時，重申美國對北約的承諾，兩人也「討論到擁有得力防衛盟友和真正分攤負擔的重要性」。

北約國家的官員和分析師認為，北約不會遵從川普的提議將國防支出大幅提高到GDP的5%，但可能會同意高於現有目標。

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分析師說，對幾乎所有成員國而言，5%的數字在政治上和經濟上都不可能達成。然而官員認為，基於擔心俄羅斯可能繼烏克蘭之後攻擊北約國家，加上川普的催促，北約今年6月在海牙召開峰會時，可能會同意設定新目標。

有些人預期北約成員國可能就3%左右的目標達成共識，但即使是3%，對一些目前幾乎連2%都未達成的國家來說也很困難。2%的目標是於10年前設定，目前有8個北約國家沒有達成。（譯者：曾依璇/核稿：徐睿承）1140124