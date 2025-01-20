川普2.0歐盟「剉咧等」 社群平台、安全、貿易3挑戰

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（中央社記者田習如布魯塞爾特稿）一方面是「歐盟女王」范德賴恩嚴重肺炎，一方面是「美國天王」川普還未上任，2025開年以來的歐盟政府好似進入無重力狀態，直到20日川普就職、范德賴恩重回舞台後，才算落地迎向與川普關係的3大挑戰。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）元旦隔日便掛病號，當時歐盟官方說法指她因嚴重肺炎在德國家鄉漢諾威休養，但每天仍能處理政務，幾天後德國媒體才爆出她自2日起住進了醫院一週。

范德賴恩「神隱」超過半個月後，20日將在出現在瑞士「世界經濟論壇」（WEF）年度活動開幕式，21日在當地發表演說，算是向外界宣告「復行視事」。由於新一屆執委的安排使權力更向她一人集中，在她養病期間，執委會運作好比「度小月」。

歐盟挑戰一：數位法vs美國社群平台

偏偏那段期間歐洲政壇熱映「馬斯克之亂」。美國科技富豪馬斯克（Elon Musk）運用個人魅力、財力及旗下社群平台X影響力，公開支持幾個歐洲國家的極右派勢力，甚至開直播力挺德國親納粹的「另類選擇黨」（AfD）總理候選人，拉抬極右派在2月德國國會改選的聲勢。

歐盟執委會高官幾未回應馬斯克的言行，被前任執行委員施密特（Nicolas Schmit）批評「歐盟好像失聲」；發言人群則一連多日為了馬斯克言行算不算「境外勢力介選」、要不要祭出政策工具對付X，受到歐洲媒體記者群起逼問，但回答仍如老僧念經。

直到17日，執委會才終於採取火力溫和的行動，要求X提供演算法內部資料、下令即日起到年底前的演算法變動都須「保存證據」等。

上一屆執委會與馬斯克關係緊張，歐盟「數位服務法」（DSA）2023年施行後的第一樁調查案就是針對X，但新一屆執委會對馬斯克卻顯得踟躅，不少歐媒直言是因忌憚馬斯克與川普（Donald Trump）的好交情。

雪上加霜的是，近來積極向川普示好的臉書（Facebook）老闆祖克柏（Mark Zuckerberg）也公開說要與川普合作「對抗」世界各地政府施加的壓力，直批歐洲法律將言論審查制度化、阻礙創新。祖克柏的Meta集團正分別遭到歐盟依「數位服務法」和「數位市場法」（DMA）立案調查。

歐盟一年多前推出前述兩個數位大法，要求大型社群平台積極因應不實資訊的散布、嚴管平台獨厚自家服務的阻礙競爭行為，罰則最高可達該網路企業全球營收的10%。因全球大型平台主要來自美國和中國，歐盟的大刀不免揮向了美國網路巨擘。

馬斯克、祖克柏在川普加持下，對歐盟嚴管社群平台帶來更多挑戰，管得鬆怕失威信，管得嚴又怕增添與川普政府的緊張關係，這是歐盟因應川普2.0時代的第一痛點。

歐盟挑戰二：軍費勢必再加碼，錢從哪裡來

第二痛點安全、第三個關稅則在川普1.0時期都出現過，但如今全球地緣政經情勢改變，歐盟將會痛上加痛。

川普在四年前的第一任便揚言退出北大西洋公約組織（NATO），逼迫歐洲國家拿出更多國防預算，但當時俄羅斯還未全面入侵烏克蘭，俄國受中國、北韓、伊朗支持的緊密關係也還未被歐洲視為安全威脅，與當前情況大不同。

范德賴恩在這一屆執委會首設負責國防政策的執行委員，歐盟27個國家裡有22個同為北約成員，面對川普2.0下歐陸提高安全自主性的壓力，歐盟與北約更加「互相取暖」。

如同烏克蘭駐北約大使加利巴倫科（Nataliia Galibarenko）在日前一場探討歐盟與北約合作關係的論壇所說，北約能提供軍事方針，但歐盟才有財政上的槓桿力。

歐洲國家長期仰賴美國保障安全，本身軍費負擔不多，是川普最大抱怨重點。上一任他批評大半北約歐洲盟國未達國防預算應占國內生產毛額（GDP）2%的共同承諾，美國壓力加上俄烏戰爭，促使多數歐洲國家陸續達成2%目標後，這一次，川普加碼「喊價」應占到5%。

北約秘書長呂特（Mark Rutte）13日應邀出席歐洲議會（European Parliament）外交委員會時，便向歐盟喊話未來幾年安全經費需求絕對會超過GDP的2%，歐洲各國勢需再提高國防預算，他甚至建議不加稅、不舉債，只要從退休金等社會保障的龐大資金挪一點出來即可。

談錢傷和氣，砍社福預算恐將挑動歐洲選民敏感神經，但不增軍費難以向川普交代，也不足以因應歐洲安全需求。范德賴恩宣布上任百日內（3月上半前）將提出國防白皮書，眾皆關切屆時歐盟如何說明財源。

歐盟挑戰三：美歐中貿易緊張互相牽動，衝擊全球

另一件傷和氣的錢事就是關稅。川普第一任期內揮出的關稅第一刀，就是砍向歐盟的鋼鐵及鋁品，揚言課徵25%關稅。當時歐盟已準備好貿易報復清單，歐美貿易戰蓄勢待發，後來雙方妥協，歐盟允諾共同應對中國的不公平貿易行為，並增加進口美國的牛肉、大豆和天然氣。

如今川普關稅大刀再度「狼來了」，歐盟執委會貿易議題發言人吉爾（Olof Gill）在17日例行記者會上說，「我們已準備好因應任何可能的情況，以維護歐盟利益」。

這一次，歐盟再用大買美國天然氣加上共同對付中國的老招會不會奏效，只能看捉摸不定的川普如何回應。麻煩的是川普關稅也會掃到中國，而如今的中國經濟已與川普1.0時期大不同。

中國疫後經濟復甦乏力，生產過剩加內需不振，讓歐盟非常擔心中國貨若因關稅難以出口到美國，就會更大量地湧入歐洲、低價競爭，危及歐洲產業生存。

美國智庫「德國馬歇爾基金會」（GMF）研究員巴爾金（Noah Barkin）在專欄指出，無論歐盟與美國關係如何變化，歐盟執委會除了繼續向前推進對中國的經濟安全政策之外，別無他法。

上屆執委會推出反脅迫（anti-coersion）、關鍵科技出口管制等貿易政策工具，展開系列劍指中國的經濟安全措施。巴爾金透露，歐盟內部正在蘊釀是否要因應中國生產過剩而提出新的貿易政策工具。

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執委會貿易防衛主任盧卡斯（Martin Lukas）去年底表示，歐盟2024年對中國提出33項貿易防衛案件，而過去每年平均12件。

川普關稅震憾及中國出口衝擊再度逼近歐盟，恐將加劇歐中、歐美貿易糾紛。這3個世界最大貿易量體的三角關係在新川普時代互相牽動，餘波將擴散到全球各角落。（編輯：高照芬）1140120