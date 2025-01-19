川普：就職日將發布行政命令 暫緩執行TikTok禁令

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓19日綜合外電報導）美國總統當選人川普（Donald Trump）今天在社群平台Truth Social表示，他將於明天就職日發布行政命令，暫緩執行TikTok禁令。

川普在Truth Social寫道：「我週一（20日）將發布行政命令，延長法律禁令生效的時間，以便我們能夠達成協議，保護我們的國家安全。」

透過 Google News 追蹤中央社

他指出：「我想要美國以合資企業擁有50%的（TikTok）所有權。藉此，我們能拯救TikTok，將它好好掌控，並且讓它發聲。」

川普提及：「因此，我的初步構想是，在目前擁有者和/或新擁有者間建立合資企業，在與我們選擇的任何收購方之間建立合資企業，從而使美國獲得50%的所有權。」（譯者：陳正健）1140119