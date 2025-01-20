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TikTok復活 馬斯克喊不公平：X在中國卻被禁

2025/1/20 15:53
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（中央社台北20日電）TikTok幾經波折恢復在美國的服務，擁有社群平台X的美國科技富豪馬斯克在X發文說，基於言論自由精神，他反對禁用TikTok，但TikTok可在美國營運，X在中國卻被禁，這種不公平情況需改變。

馬斯克（Elon Musk）19日在X表達他長期以來反對美國禁用熱門短影音應用程式TikTok的立場。他去年也曾表態，「即使X平台會因此受益，美國也不應該禁止TikTok。禁止TikTok違反言論自由，美國不應該如此」。

但馬斯克也表達他對於X平台在中國被禁的不滿。他表示，「現在的狀況是TikTok可以在美國營運，可是X在中國卻被禁，這是不公平的，需要做出一些改變」。

俗稱「不賣就禁」的美國聯邦法律「保護美國人免受外國對手控制之應用程式侵害法」（PAFACA）20日生效前，TikTok於當地時間18日提前從幾大應用程式商店下架。

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不過，川普隨後稱將於美東時間20日就職日發布行政命令，「延長法律禁令生效前的期限，以便我們能夠達成協議來保護我們的國家安全」。TikToK也因此表示正在恢復對美國用戶提供服務。

「不賣就禁」法要求TikTok中國母公司字節跳動（ByteDance）必須在今年1月19日前脫手TikTok，否則美國將禁用TikTok。（編輯：周慧盈/呂佳蓉）1140120

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