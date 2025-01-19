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TikTok在美「不賣就禁」生效前關閉 將與川普合作解決
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TikTok在美「不賣就禁」生效前關閉 將與川普合作解決

2025/1/19 13:14（1/19 13:39 更新）
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美國TikTok「不賣就禁」法19日生效，18日已提前關閉服務、從蘋果和Google的應用程式商店下架。（路透社）
美國TikTok「不賣就禁」法19日生效，18日已提前關閉服務、從蘋果和Google的應用程式商店下架。（路透社）
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（中央社華盛頓18日綜合外電報導）就在俗稱「不賣就禁」的聯邦法律「保護美國人免受外國對手控制之應用程式侵害法」（PAFACA）明天生效前，短影音應用程式TikTok今天已提前從幾大應用程式商店下架。

「不賣就禁」法要求TikTok中國母公司字節跳動（ByteDance）必須在今年1月19日前脫手TikTok，否則TikTok將在美國被禁。由於禁令生效前並沒有做出延後禁令的行動，川普就任總統前也無法介入，TikTok今晚切斷用戶訪問。

試圖登入TikTok的用戶收到的訊息寫道：「美國已經頒布禁止TikTok的法律，很遺憾，這意味您目前無法使用TikTok。」

「幸運的是，川普總統已表示會在上任後與我們合作，尋找解決方案來恢復TikTok。敬請繼續關注！」

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截至美東標準時間晚間10時50分，在蘋果（Apple）和Google（谷歌）的應用程式商店已經找不到這款應用程式。

根據美國現任總統拜登去年4月簽署，並於本月17日獲美國聯邦最高法院裁定合憲的新法，如果TikTok的中國母公司字節跳動不出售該平台，TikTok將於今年1月19日起在美被禁。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1140119

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