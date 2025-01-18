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小紅書德國用戶暴增 3天下載量約12萬次超過2024全年

2025/1/18 08:41（1/18 08:58 更新）
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中國社群媒體平台小紅書近日在德國地區下載量暴增。（中央社檔案照片）
中國社群媒體平台小紅書近日在德國地區下載量暴增。（中央社檔案照片）
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（中央社記者林尚縈柏林18日專電）美國近百萬用戶湧入中國社群媒體平台小紅書，「TikTok難民」風潮近日也傳到德國，使小紅書登上德國手機應用程式下載量榜首。當前德國沒有任何Tiktok禁用計畫，平台僅受歐盟「數位服務法」監管。

去年美國總統拜登簽署通過「保護美國人免受外國對手控制之應用程式侵害法」（PAFACA），要求短影音平台TikTok母公司字節跳動（ByteDance）1月19日前出售美國業務，否則將強制禁止此應用程式。

隨著「不賣就禁」大限逼近，近百萬美國「TikTok難民」湧入中國社群小紅書，而這股風潮也傳到德國，無論是蘋果的AppStore還是谷歌的Google Play應用程式商店，小紅書都佔據下載排行榜第一名。

記者查詢調研機構與流量分析工具Sensor Tower，發現小紅書德國地區下載量自1月11日開始暴增。以1月14日至16日為例，AppStore和Google Play合計每日平均下載量約4萬次，3天加總約12萬次，已大幅超過2024年總計9萬次的全年下載量。

打開小紅書，搜尋標籤 「#tiktokrefugee」（TikTok難民），能看見許多德語使用者發布貼文。這些貼文大致分為兩類，一是用中英或中德雙語向中國用戶打招呼的「自我介紹文」；二是在小紅書上尋找是否也有來自德國的TikTok難民的「認親文」。

然而與美國以「國家安全」為由祭出禁令不同，縱使近年有許多人擔憂TikTok可能成為極右翼散播排外、陰謀論或極端言論的溫床，德國目前未有任何下架TikTok的計畫。

許多原本對個資外洩至中國抱持疑慮的政治人物與政黨，為加強與年輕選民溝通，開始積極使用TikTok。去年4月，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）即在訪中前開通了個人TikTok帳號。

目前德國TikTok主要受歐盟2022年上路的「數位服務法」（Digital Services Act，DSA）規範，該法案旨在保護網路使用者不受仇恨言論、假訊息等傷害。

因被指控存在成癮風險、未成年人保護不足、隱私問題以及可能違反演算法透明度規定，歐盟執委會去年正式啟動對TikTok的調查。

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德國廣播電台（Deutschlandfunk）預估，歐盟將在未來幾個月內完成對TikTok的初步調查。若結果證實TikTok違反「數位服務法」，該平台可能面臨高達全球年營收6%的罰款，並被要求合規改革，但技術封鎖等極端禁令，短期內不太可能發生。

而小紅書在德國的爆紅，是曇花一現還是能演變成對德國用戶具黏著度的平台、改變德國社群媒體版塊，仍有待觀察與時間考驗。（編輯：高照芬）1140118

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