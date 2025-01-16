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「TikTok難民」湧入 小紅書急聘英文審核員

2025/1/16 14:10
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（中央社台北16日電）短影音平台TikTok「不賣就禁」大限逼近，近百萬美國「TikTok難民」近日湧入中國社群小紅書，陸媒報導，小紅書因此宣布緊急招聘英文內容審核員，進一步加強內容審核團隊。

鳳凰網15日報導，據小紅書發布的招聘廣告，英文內容審核員的要求包括大學英語（全國大學英語考試）6級425分以上，每天工作8小時，月薪人民幣7000至9000元（約新台幣3.1萬至4萬元），還有其他福利等。

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報導形容，小紅書在本週迎來大批來自美國的TikTok用戶，這款以中文為主的應用程式在國際市場的熱度持續攀升，不過小紅書目前尚未配備便捷的貼文自動翻譯功能，在應對這波激增的英文用戶時顯得準備不足；有些小紅書中國用戶在平台用英語向新用戶分享使用技巧。

外媒此前報導，若TikTok真的難逃美國「不賣就禁」，中國方面正考慮將TikTok在美業務售予富商馬斯克（Elon Musk）列為可能選項，其中包括讓馬斯克的社媒平台X控制TikTok在美業務，並共同經營；但中方官員尚未就推動此事達共識，研議也還在初步階段。（編輯：陳鎧妤/周慧盈）1140116

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