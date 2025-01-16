TikTok在美大限將至 重點脈絡一次看

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（中央社紐約15日綜合外電報導）短影音平台TikTok在美國的命運即將揭曉，聯邦最高法院似乎傾向維持將於1月19日生效的「不賣就禁」法律。

綜合美國財經新聞網CNBC與Axios新聞網報導，聯邦最高法院即將裁定「保護美國人免受外國對手控制之應用程式侵害法」（PAFACA）是否違憲。PAFACA去年4月由拜登簽署，規定中國母公司字節跳動（ByteDance）若不脫手，TikTok將於今年1月19日起在美被禁。

禁TikTok不違憲 美大法官似已有心證

TikTok的法律團隊主張新法侵犯上億美國用戶的言論自由，美國政府則主張若TikTok背後為中國母公司，會對美國構成國安風險。

在上週言詞辯論期間，多數大法官都聚焦於一項核心觀點：即TikTok能藉由使用不同於母公司字節跳動的演算法繼續運作，且作為一家中國公司，字節跳動不受美國憲法第一修正案的言論自由保護，顯示最高法院立場似乎與政府一致。

TikTok在美被禁後會如何

一旦被禁，TikTok可能很快就會從谷歌（Google）和蘋果的應用程式商店下架，否則谷歌與蘋果將會受罰。路透社稱TikTok計劃屆時於19日對美國用戶關閉，據報美國使用者在開啟後會看到一欄訊息跳出，將他們引導至說明禁令的網頁。

雖然用戶可以用VPN（虛擬專用網路）繞過限制繼續使用TikTok，但若用戶的應用商店帳號與美國綁定，之後可能也無法下載更新。

即便TikTok不關，若負責為它們儲存天量影音的甲骨文（Oracle）公司決定立即叫停，TikTok也可能很快就無法使用。簡言之，屆時已下載的TikTok不會從手機裝置上消失，但因字節跳動無法再提供更新，將使程式逐漸失去功能最終變得無法使用。

「TikTok難民」湧入小紅書 未必能高枕無憂

最新情況是近百萬美國「TiKToK難民」湧向其他中國社媒平台另覓新天地。「小紅書」國際版RedNote近日登上Apple Store免費下載榜首，排第2的是同屬字節跳動的社媒應用程式Lemon8（類似IG可分享生活方式的照片和影音）。

然而專家們表示，雖然「不賣就禁」點名TikTok和字節跳動，但法律禁止對所有「受外國敵對勢力控制的應用程序」提供上架、更新和網絡基礎設施服務」，範圍其實很廣，足供華盛頓拿來針對更多中國的app。

位於紐約的研究機構Wolfe Research，負責研究美國政策的馬卡斯（Tobin Marcus）稱鑒於母公司也是字節跳動，因此「不賣就禁」法自動適用於Lemon8，而RedNote乃至中國電商平台Temu和Shein也都很難完全躲過。

傳川普擬以行政命令介入 TikTok命運仍未明

TikTok在美擁有1.7億用戶。根據皮尤研究中心（Pew Research Center）調查，僅32%的受訪美國人支持禁用TikTok。

研究機構CFRA Research資深副總齊諾（Angelo Zino）評估，TikTok在美業務的市值在400億到500億美元之間；彭博行業研究（Bloomberg Intelligence）的估值則在300億到350億美元。

由億萬富豪麥考特（Frank McCourt）與風險投資公司O'Leary Ventures總裁奧利里（O'Leary Ventures）等人所合組的財團已出價欲向字節跳動收購TikTok。

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華盛頓郵報今天引述兩名知情人士披露，候任總統川普考慮在上任後簽署行政命令，讓「不賣就禁」法暫緩60到90天執行。

紐約時報之前分析指出，中方已表明字節跳動在將任何演算法授予外人之前，必須獲中國政府批准，但北京當局會核准的可能性微乎其微。（譯者：陳亦偉）1140116