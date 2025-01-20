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德駐美大使：川普恐剝奪美執法部門和媒體獨立性

2025/1/20 09:23
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（中央社法蘭克福19日綜合外電報導）根據路透社所見的機密文件，德國駐美大使警告，即將上任的川普政府將剝奪美國執法部門和媒體的獨立性，並賦予大型科技公司「共同治理權」。

德國駐美大使米夏埃利斯（Andreas Michaelis）在本月14日簽署的機密簡報文件中，將美國候任總統川普第2個白宮任期議程形容為「最大程度的破壞」之一，將重新定義憲法秩序，以國會和聯邦州為代價，把權力最大程度地集中在總統身上。

文件內容指出：「基本民主原則和制衡機制將在很大程度上受到破壞，立法、執法和媒體的獨立性將被剝奪，並被濫用為政治工具，大型科技公司將被賦予共同治理的權力。」

川普的交接團隊並未立即對米夏埃利斯的立場發表評論。

德國外相貝爾伯克（Annalena Baerbock）今天表示，柏林將「繼續（與美國）密切合作，但我們當然也希望繼續維護我們自身利益。」

德國第二電視台（ZDF）訪問貝爾伯克時，要求她解釋米夏埃利斯對川普的立場，貝爾伯克說，米夏埃利斯只是在做自己的工作，而川普已公開闡述他的大部分議程。

自大選以來，即將卸任的德國總理蕭茲（Olaf Scholz）政府基本上沒有直接公開批評川普，但米夏埃利斯的機密評估，讓外界一窺德國高級官員直言不諱的觀點。

米夏埃利斯認為，掌控司法部和聯邦調查局（FBI）是川普實現其政治和個人目標的關鍵，包括大規模驅逐非法移民出境、對敵人進行報復以及法律上有罪不罰。

他表示，川普擁有眾多法律選項可把議程強加於各州，如果發生「叛亂」和「入侵」，甚至可以在國內部署軍隊進行警務活動。

米夏埃利斯也認為，川普可能會重新定義第一修正案（First Amendment），而他與擁有社群平台X的億萬富豪馬斯克（Elon Musk）已對批評者及不合作的媒體公司採取行動。

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他在文件中表示：「一種是透過訴訟、威脅刑事起訴和吊銷許可證，另一種是操縱演算法和封鎖帳號。」

在川普擔任美國總統的第一個任期間，柏林與美國關係尤其緊繃，德國面臨高昂關稅以及未能實現北大西洋公約組織（NATO）國防支出目標等批評。（譯者：劉文瑜/核稿：陳昱婷）1140120

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