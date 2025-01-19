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立陶宛提高軍費GDP占比至5.5% 加速建立師級軍隊

2025/1/19 07:31（1/19 07:37 更新）
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（中央社記者游堯茹維爾紐斯19日專電）立陶宛國防委員會17日決議，在未來5年期間，將國防支出增加至國內生產總值（GDP）的5.5%。新增的預算將用於加速建立立陶宛軍隊的師級單位。

立陶宛國家廣播電視台（LRT）報導，立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）於17日舉行的國防委員會會議後，向媒體表示委員會已同意在2026年至2030年間，每年將GDP的5-6%用於國防支出。

立陶宛原編列25億歐元（約新台幣848億元）作為2025年國防預算，占比GDP的3%多一點。新政府將2025年的借貸上限提高了約8億歐元（約新台271億元），若借貸金額全部用於國防，國防支出占GDP可提高至4%。

瑙塞達強調，政府目前沒有計畫提高稅收，預算增幅將通過借貸及削減其他公共開支來實現。

立陶宛國防委員會在去年指出，立陶宛現行國防預算占GDP約3%，將不足以在2030年前建立師級（Division）的軍事單位。要實現該目標，還需額外資金用於購買昂貴的坦克和履帶式步兵戰車，並建設能夠支持師級單位的基礎設施。

立陶宛國防官員估計，按照目前的資金水準，立陶宛的師級軍事單位可能要到2036年至2040年才能達到全面運作能力。

瑙塞達此前曾表示，若要在原定計畫的2030年達到目標，需要額外投入100億至140億歐元（約新台幣3400億至4750億元）的國防資金。

根據立陶宛國防官員的說法，新增的國防預算也將使得立陶宛更快地支付各類軍備的預付款，確保在特定時間範圍內，收到需要的軍事裝備。

瑙塞達指出：「俄羅斯軍事侵略的可能性依然存在，但不是迫在眉睫。我們必須大幅加強國防與遏制威脅的能力，投入更多資源。」

他補充說：「我們的安全也受到北約會員資格的保障，但只有在我們準備好保衛自己的情況下，這一保障才會有效。」

美國候任總統川普本月要求北約盟國將國防支出從現行的GDP占比2%，拉高到5%。

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去年北約32個成員國裡有23國達標軍費GDP占比2%。如果立陶宛達到5%的目標，將成為國防支出占GDP比例最高的北約成員國。目前占比最高的是波蘭，其國防開支占GDP的4%以上，預計今年底將接近5%。

立陶宛外交部長布德里斯（Kestutis Budrys）也呼籲其他北約會員國仿效立陶宛，增加國防開支。（編輯：陳承功）1140119

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