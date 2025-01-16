北約日本代表處從大使館獨立 伊澤修就任大使

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（中央社布魯塞爾16日綜合外電報導）日本政府為了加強與北大西洋公約組織（NATO）合作，已把原本受日本駐比利時大使館管轄的北約日本政府代表處獨立出來，擔任專職大使的伊澤修昨天已經上任。

共同社中文網報導，北約日本政府代表處昨天宣布，從日本大使館獨立出來的代表處已在布魯塞爾（Brussels）成立。

日本放送協會（NHK）報導，伊澤修昨天前往北約總部，向北約秘書長呂特（Mark Rutte）遞交到任國書，正式就職。

日本政府2018年成立北約日本政府代表處，當作與北約的聯絡窗口，並由日本駐比利時大使館兼管，後來鑑於俄羅斯侵略烏克蘭等局勢，日本決定獨立該代表處，以加強雙方合作。

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北約在印太地區有4個夥伴國，其中包含日本。而日本是北約第一個任命專職大使的夥伴國。

北約接受NHK訪問時表示，「這是北約與日本長期建立寶貴夥伴關係的具體證明。我們共同擔憂中國在印太地區增強軍事力量，以及其導致局勢不穩定的活動。我們期待未來能發展合作」。（譯者：楊惟敬/核稿：蔡佳敏）1140116