北約「波羅的海崗哨」軍事行動 因應海纜破壞

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（中央社記者田習如布魯塞爾14日專電）在多樁指向俄羅斯刻意破壞北約波羅的海周邊盟國海底管線事件後，北約秘書長呂特今天宣布「波羅的海崗哨」行動，由盟軍最高司令指揮加強海上巡邏、監護關鍵基礎設施，並將納入無人機艦隊巡弋。

波羅的海周邊的北大西洋公約組織（NATO）成員，今天在芬蘭首都赫爾辛基（Helsinki）集會，討論如何因應日益升高的混合式威脅（hybrid threat），尤其是刻意破壞海域基礎設施。

北約秘書長呂特（Mark Rutte）在會後記者會指出，僅僅過去2個月內就陸續發生了連接立陶宛與瑞典、德國與芬蘭、愛沙尼亞與芬蘭的數條海纜遭到破壞，對電力供應和網路通訊安全帶來威脅。

呂特宣布北約將發動由盟軍最高統帥卡沃里（Chris Cavoli，美國將軍）指揮的「波羅的海崗哨」（Baltic Sentry）軍事行動，出動包括驅逐艦、偵察機等，強化北約國家軍隊在波羅的海的能見度。

此外，北約盟國今天在會中同意善用新科技方法協助保護重要海域設施，包括組成一個無人機海上巡邏小隊，強化監視和遏阻效果。

呂特表示，為加強韌性，盟國需要更安全、更可維修、更多備用品的基礎設施，因此北約也將透過「重要海下基礎建設網絡」（Critical Undersea Infrastructure Network）強化與民間企業合作。

這場會議由芬蘭總統史塔布（Alexander Stubb）與愛沙尼亞總理麥克爾（Kristen Michal）與呂特共同主持，是北約首度集結所有波羅的海周邊盟國，包括丹麥、德國、拉脫維亞、立陶宛、波蘭和瑞典政府領導人的會議，歐洲聯盟執行委員會（European Commission）負責安全議題的副主席維爾庫南（Henna Virkkunen）也應邀參與。

麥克爾在記者會表示，這類破壞行動有一就有二，類似威脅將會接二連三，因此快速修復的能力特別重要。

史塔布則直言不可能預先防範所有的破壞行動，因此需評估基礎建設的重要性，他還說，過去幾個電信海纜或能源管線破壞行動並未對民生造成實際衝擊，「因為我們早已備好替代方案」。

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呂特在記者會上被問及對歐洲安全情勢的評估，他重申，就被侵略的威脅而言，現在歐洲是安全的，但他擔心5年以後軍備是否足以因應，「俄羅斯3個月內的（彈藥）產量，我們要花1年才達到，我甚至還沒談到中國發展核武等情況」。

他也強調歐洲現在情況是「雖無戰爭但也非和平」，尤其如俄羅斯影子艦隊試圖使歐洲社會不穩定的行動，就是安全上的重大關切點。（編輯：張芷瑄）1140114