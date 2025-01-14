俄羅斯可疑船隻現蹤波羅的海 天然氣管線附近徘徊

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（中央社華沙14日綜合外電報導）波蘭公共電視台英語頻道今天引述外交部消息來源報導，俄羅斯「影子艦隊」的1艘船被目擊在波羅的海海底天然氣管線附近徘徊，這條管線將天然氣從挪威輸送至波蘭。

路透社報導，2022年以來，波羅的海（Baltic Sea）發生數起海底重要基礎設施遭蓄意破壞的可疑事件，對此周邊國家高度警戒，北大西洋公約組織（NATO）也計劃加強該地區的部署。

波蘭公共電視台英語頻道（TVP World）在官網發布的報導指，「波羅的海有1艘俄羅斯『影子艦隊』（shadow-fleet）船隻在將挪威天然氣輸送到波蘭的天然氣管線附近徘徊。」

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「影子艦隊」船隻通常是老舊且所有者不透明的艦艇。自俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，這些船隻經常被用來運輸遭禁運的原油與石油產品、武器、穀物等，以規避西方國家的制裁。這些船隻通常不受企業監管，也缺乏保險保障。

北約秘書長呂特（Mark Rutte）、歐洲聯盟執行委員會（European Commission）副主席維爾庫南（Henna Virkkunen）和波羅的海周邊北約成員國領袖今天齊聚芬蘭首都赫爾辛基（Helsinki），就北約如何強化波羅的海部署展開協商。（譯者：曹宇帆/核稿：施施）1130114