英國宣布對烏61億新軍援 英防相：中國緊盯俄烏戰爭

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（中央社記者陳韻聿倫敦12日專電）英國今天首度擔任烏克蘭防務國際聯絡小組（UDCG）會議主席國，國防大臣希利宣布英國對烏新一波金額達1億5000萬英鎊（約新台幣61億元）軍援，涵蓋無人機、戰車、防空系統等。身為會議主席，希利強調，今年是烏克蘭戰爭關鍵一年。

他開場致詞提到，烏克蘭的安全攸關全球安全，烏克蘭戰爭從來不僅是關乎烏克蘭一國命運：中國、伊朗、北韓都在看；這些國家和俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）一樣，都在緊盯其他國家軟弱的徵兆，等待其他國家裂解、無法團結。

希利（John Healey）指出，若在一個大陸上發生的侵略行為未能受約束，則這將助長位於其他大陸上的政權的囂張氣焰；若有一個國家的邊界被武力強行重劃，則世上「所有國家」的安全都會被削弱。

今天在北大西洋公約組織（NATO）布魯塞爾總部召開的第26次UDCG會議有近50個國家出席，包括澳洲、日本。北約秘書長呂特（Mark Rutte）也與會。

UDCG會議的主要任務為在2022年2月俄羅斯全面侵略烏克蘭後，協調各國對烏克蘭的安全防衛支援，以往一向由美國防長擔任主席，今天首次交棒給歐洲國家英國。自會議於2022年4月首次召開以來，已有逾50國加入UDCG，橫跨歐洲、印太區域、南美洲。

今天也是美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）1月下旬就任以來，首次出席UDCG會議。會議登場前，去年7月就任的希利先與赫格塞斯舉行兩人上任以來首場雙邊會談。希利在UDCG會議上說，赫格塞斯在英美雙邊會談期間已證實美國將「持續參與」UDCG。

回應美國總統川普（Donald Trump）及赫格塞斯等執政團隊成員一再呼籲歐洲各國承擔更多歐洲防務責任，希利在UDCG會議開場致詞強調，「我們知道我們的責任」，歐洲各國正扛起更多防衛和援烏重擔。

希利說，川普與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）皆表達有意藉實力取得和平，而UDCG的任務就是提供達成和平所需實力，將更多烏克蘭戰士所需戰鬥工具交到他們手上、協助他們藉由更強大的實力迫使蒲亭坐上談判桌。

然而，赫格塞斯在致詞時，除了重申戰爭、流血必須停止，以及烏克蘭獲得強健安全保證是確保持久和平的要件外，未明確指出俄羅斯構成的威脅及其侵略者角色。

希利則說，雖然俄軍自2022年以來已有85萬人傷亡、俄羅斯已較以往脆弱，但它的危險性依然無庸置疑。

赫格塞斯主張，各界對戰場情勢必須有「符合現實的評估」，且必須承認試圖「回到烏克蘭2014年以前疆界」是「不切實際的目標」。

這意味赫格塞斯明確表示，試圖讓烏克蘭回到2014年克里米亞半島（Crimea）遭俄羅斯兼併、以及烏東部分領土遭俄羅斯軍事占領以前，烏克蘭自1991年脫離蘇聯重獲獨立以來獲國際承認的合法邊界，是「不切實際的」。

另一方面，儘管澤倫斯基已表明沒有美國參與的安全保證無法發揮作用，赫格塞斯今天明確表示，美國不會向烏克蘭派兵、以在俄烏「和談」前後協助穩定局勢。

赫格塞斯說，烏克蘭的安全保證必須由「歐洲和歐洲以外有能力的國家」派遣部隊支持，並提到歐洲北約成員國屆時部署於烏克蘭境內的部隊「不應適用」北大西洋公約第5條規範。此外，赫格塞斯明確表態，美方不相信「烏克蘭加入北約」會是談判解決俄烏問題的可能結果之一。

北大西洋公約第5條指出，對北約其中一個或數個成員國的武裝攻擊，應被視為對所有成員國的攻擊。莫斯科當局一再強調，絕不容許烏克蘭加入北約。去年7月北約華府峰會期間，成員國已就烏克蘭加入北約之路「不可逆」達成共識，儘管相關入會時程至今未有定論。

赫格塞斯說，美國如今除了專注於本土防衛，也面臨來自共產中國「實力相當」的競爭。

他稱中國兼具威脅美國本土、以及美國在印太區域「核心國家利益」的能力和企圖；美國將優先嚇阻與中國在太平洋的戰爭，且必須確保嚇阻不會失敗。他說，嚴酷的戰略現實促使美國無法首要專注於歐洲安全。

赫格塞斯並呼籲歐洲各國政府向民眾坦誠溝通歐洲面臨的威脅。他提到，歐洲與美國的跨大西洋聯盟已歷經數十年，預計仍可持續數個世代，但這一切「不會自然發生」。

他強調，美國依然致力於對北約及與歐洲夥伴關係的承諾，但不會再容忍「鼓勵依賴的不平衡關係」。

希利今天除了宣布英國新一波對烏軍援，並提到今年英國對烏軍援總額將創新高，達45億英鎊。

希利另指出自2022年以來，英國已向烏方運交50萬發彈藥，且今年3月底前，在英國直接供應及與拉脫維亞等盟友夥伴合作下，英國過去一年向烏方供應的無人機將累計超過1萬架。

根據英國國防部資料，新一波對烏軍援涵蓋數千架無人機、逾50輛戰車和裝甲車、數座防空和火砲系統，以及英國國防企業Babcock和英國航太系統公司（BAE Systems）及其夥伴AMS，在烏克蘭設立新的軍備維修保養與人才培訓中心，加速英國挑戰者2型（Challenger 2）戰車、瑞典阿契爾（Archer）自走砲系統等各國援烏軍備重返前線。

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英國國防部指出，預計今年春天結束前運抵烏克蘭的戰車包括經現代化改造的蘇聯式T-72主力戰車。

新一波援烏防空系統包括擊落自殺式無人機成功率達90%的設備，以及15座新型防空系統Gravehawk。Gravehawk由英國設計、丹麥參與投資，可調整空對空飛彈、使其可用於陸基空防。（編輯：陳正健）1140213