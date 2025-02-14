北約秘書長：全體盟國同意需使烏克蘭有最佳談判地位

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（中央社記者田習如布魯塞爾13日專電）川普與俄、烏總統的兩通電話恐扭轉俄烏戰爭，也震撼了歐洲，北約秘書長呂特在防長會議後強調，所有北約盟國都同意需要將烏克蘭置於和平談判的「最佳可能地位」，且歐洲應與美國一起因應印太情勢。

美國總統川普（Donald Trump）12日分別與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）和烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）通話，他說自己可能先與蒲亭會面，還說烏克蘭加入北大西洋公約組織（NATO）並不實際，且不太可能收回所有國土。

時值北約32個盟國的國防部長12、13兩日在布魯塞爾總部開會，川普的動作引起歐洲輿論兩大憂慮，即歐洲國家在未來俄烏和談過程會否被美國擺一邊、上不了談判桌，以及烏克蘭是否將被迫吞下不利的和談結果。

呂特（Mark Rutte）在防長會後的記者會多次被問及前述議題，他強調盟國已經知道川普上任後會盡快與蒲亭溝通，因此歐洲國家並不意外，而且「和談還未開始」。

他說當談判開始，北約盟國將確保烏克蘭處於最佳地位，並使俄烏和平耐久且持續，「我們不能讓蒲亭贏」。

呂特也表示，烏克蘭的北約入會資格從未被納入和談條件，和談的重點是確保俄國不再犯，而北約也未曾保證和談後烏克蘭就能入會。

他強調與美國保持慣常的溝通，包括明天他就將與美國副總統范斯（JD Vance）在慕尼黑安全會議（MSC）年會場邊見面，17日川普任命的俄烏特使、退役陸軍中將凱洛格（Keith Kellogg）也將來北約總部會談。

呂特被問到與會的美國新任國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）昨天表示歐洲盟友要擔起歐陸的傳統安全，因為美國正把「遏阻與中國在太平洋的戰爭」優先排序。他表示中國是美國的大患，這很合理，但全球的安全問題場域愈來愈合流，尤其像中國、北韓與俄國的合作。

他說如果美國看重中國及印太地區，「我們必須一起合作，因為那裡也會是歐洲安全的顧慮」。

對於川普政府明白表示烏克蘭不太可能取回被俄國占據的領土，然而北約及歐洲聯盟（EU）此前多次主張保障烏克蘭主權和領土的完整，呂特的回應模糊，僅重申大家的共識是達成和平、確保俄國不能再犯。

還有記者提問，川普目前角色看來像是中立的協調者，而非烏克蘭的支持者，呂特並不同意，強調美國是烏克蘭最大的軍事援助者，北約盟國也有共識維持軍援規模，他還說對烏克蘭的安全保障必須是和平協議的一部分。

不過，赫格塞斯昨天明白表達美國無意成為烏克蘭的安全保障者，且歐洲軍隊若進入烏克蘭維和，也應定義為「非北約」的行動。

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對此，歐洲智庫艾格蒙特（Egmont）戰略專家畢斯寇（Sven Biscop）今天發表評論認為，美國留給歐洲的選擇很明顯，那就是未來得由一個歐洲國家組成的聯盟在烏克蘭境內提供安全保障，並且法國、英國這兩個核武國家必須加入，一旦俄國再犯就宣戰，否則就不能稱為安全保障。

換言之，川普政府的目標在於達成和平，至於和平之後的事，也就是歐洲的安全，得由歐洲自己多擔待了。（編輯：楊昭彥）1140214