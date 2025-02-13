美防長參加北約會議 強調川普絕未背叛烏克蘭

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（中央社記者田習如布魯塞爾13日專電）美國新任國防部長赫格塞斯今早在參加北約防長會前表示美國絕對沒有背叛烏克蘭，並說昨天證明了世上唯一能把俄烏兩邊拉在一起談和的人就是美國總統川普。

川普（Donald Trump）12日分別與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）和烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）通話討論俄烏戰爭，事後他說將與蒲亭會面，並認為烏克蘭加入北大西洋公約組織（NATO）並不實際，且不太可能收回所有國土。

赫格塞斯（Pete Hegseth）上午8點半走進北約位於布魯塞爾的總部時被媒體堵訪問及此事，他兩度回應這並非背叛烏克蘭，強調美國對烏克蘭提供最多軍援，如今重點在協調和平、停止殺戮，且俄烏雙方都想要和平。

赫格塞斯隨後與北約秘書長呂特（Mark Rutte）共同發表簡短談話，表示當北約強大，歐洲會更安全，因此川普提出盟國防衛預算占國內生產毛額（GDP）2%不夠，尤其面對俄國、中國都在增加軍備，北約各國的國防預算占比需要達到5%。

他還向苦於軍火產能不足的歐洲國家喊話，表示美國將會確保盟友能獲得所需武器。

呂特表示昨晚與赫格塞斯的餐會討論了防衛支出，「美國理所當然的要求北約歐洲成員與加拿大做更多，這是公平且合理的」。

他並提到盟國逐漸對俄烏戰爭形成3點共識，第1是烏克蘭和平「快一點比慢一點好」，第2是必須確保烏克蘭處於有實力的地位。

至於第3點，呂特強調這次達成的和平必須能持久，如同赫格塞斯昨天在北約「烏克蘭防務聯繫小組」（Ukraine Defense Contact Group）會議所說，絕對不能再出現「明斯克協議第3版」（Minsk Three）的情況。

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「明斯克協議」是2014年2月俄羅斯侵占烏克蘭所屬克里米亞（Crimea）後，8月又將軍隊推進俄烏邊境的頓巴斯（Donbas），在「歐洲安全暨合作組織」（OSCE）介入下，俄烏於白俄羅斯首都明斯克簽定和平協議。

數月後俄軍又重啟戰事，烏克蘭被迫簽署第2版明斯克協議，賦予頓巴斯自治權，但該協議內容始終未能完整落實，2022年俄國更全面侵烏。當年歐洲大國的姑息帶來如今長達3年戰爭，能否避免重蹈覆轍也成為這次歐美促和的關鍵議題。（編輯：唐佩君）1140213