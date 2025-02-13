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美俄換囚川普讚有助終結烏克蘭戰爭 克宮冷處理

2025/2/13 12:47（2/13 12:53 更新）
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俄羅斯加密貨幣負責人文尼克（左）。（路透社）
俄羅斯加密貨幣負責人文尼克（左）。（路透社）
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（中央社華盛頓12日綜合外電報導）白宮官員今天表示，美方正在釋放俄羅斯加密貨幣負責人文尼克（Alexander Vinnik），作為莫斯科當局前1天恢復美國教師佛蓋爾（Marc Fogel）自由的交換條件。

綜合路透社和法新社報導，川普政府盛讚這起換囚行動是美俄兩國外交的正面跡象，也讓俄烏戰爭有了和談的可能性。

俄羅斯方面，克里姆林宮雖表示這項俄方與川普2.0政府達成的首起協議有助於建立兩國信任，但淡化川普有關這起協議讓俄烏朝終結戰爭邁出一大步的說法。

文尼克是加密貨幣交易所BTC-e負責人，涉嫌透過勒索軟體（ransomware）攻擊、盜用身分、販毒集團等犯罪活動轉手40億美元的收入。

文尼克2017年在希臘被捕，後來被引渡至美，並於2024年5月認罪犯下共謀洗錢。

美國有關當局表示，文尼克經營的BTC-e是「全球網路罪犯轉移、洗黑錢和儲存犯罪所得的主要途徑之一」。

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63歲的美國教師佛蓋爾在俄羅斯服刑3年半後，終於重獲自由，並於昨天在白宮會見川普。

佛蓋爾2021年8月被控將醫用大麻帶入俄羅斯而被逮捕。佛蓋爾在2022年6月開始服刑，刑期為14年。（譯者：蔡佳敏/核稿：徐睿承）1140213

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