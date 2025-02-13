盧比歐將訪歐洲中東 聚焦美國優先事項

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（中央社華盛頓12日綜合外電報導）美國國務院今天表示，國務卿盧比歐（Marco Rubio）將於13日到18日前往歐洲和中東訪問。

路透社報導，國務院還說，盧比歐將在德國、以色列、沙烏地阿拉伯及阿拉伯聯合大公國停留。

根據國務院官網聲明，盧比歐將於13日前往德國出席慕尼黑安全會議（Munich Security Conference），與國際夥伴討論一系列美國優先要務。盧比歐在慕尼黑也將出席七大工業國集團（G7）外長會議。

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盧比歐接著將於15日到18日前往以色列、沙烏地阿拉伯及阿拉伯聯合大公國。聲明說，盧比歐與高層官員的交流，將促進美國在推動區域合作、穩定與和平方面的利益。

聲明還說，盧比歐此行將聚焦解救被巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）囚禁的美國人和其他所有人質、推動加薩走廊（Gaza Strip）停火協議第2階段，以及反制伊朗政權及其代理人各項破壞穩定的行為。（譯者：盧映孜/核稿：蔡佳敏）1140213