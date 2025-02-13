美防長：指望恢復烏克蘭2014年之前邊界不切實際

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（中央社布魯塞爾12日綜合外電報導）美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）今天表示，指望恢復烏克蘭2014年之前的邊界，是不切實際的目標，追求這個虛幻目標，只會延長戰爭。

路透社報導，赫格塞在布魯塞爾北大西洋公約組織（NATO）總部告訴烏克蘭官員及西方盟友：「我們跟你們一樣，希望有一個具有主權和繁榮的烏克蘭。但我們必須先認識到，恢復烏克蘭2014年之前的邊界是不切實際的目標。」

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此外，赫格塞斯還說：「追求這個虛幻的目標，只會延長戰爭，並且造成更多痛苦。」

他也表示，北約盟國必須挺身而出，為歐洲安全承擔更大的責任。美國邊境安全問題和中國構成的威脅等「嚴峻戰略現實」，使美國無法「主要專注於歐洲安全」。（譯者：陳正健）1140213