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美推動終止俄烏戰爭 川普：將在沙烏地與蒲亭會晤

2025/2/13 05:34
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（中央社華盛頓12日綜合外電報導）美國總統川普今天表示，他將在沙烏地阿拉伯與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）會晤。稍早時，川普曾分別與蒲亭和烏克蘭總統澤倫斯基通話，推動終止俄烏戰爭。

法新社報導，川普在白宮告訴記者：「我們將在沙烏地阿拉伯會面。」數小時前，川普曾在社群媒體上表示，他今天與蒲亭通話，雙方同意立即展開談判，結束烏克蘭戰爭。

他指出：「我們同意非常密切地合作，包括訪問彼此的國家。我們也同意讓各自團隊立即展開談判，我們將首先致電烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky），通知他談話情況…。」

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另一方面，澤倫斯基今天則在社群媒體上表示，他與川普進行了「有意義的對話」，討論了終止俄烏戰爭的方法。

澤倫斯基提及：「我們在漫長討論中談及實現和平的機會，討論我們在團隊層面合作的意願。」（譯者：陳正健）1140213

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