川普與蒲亭澤倫斯基通話 認為烏克蘭入北約不實際

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（中央社華盛頓12日綜合外電報導）美國總統川普今天與俄羅斯總統蒲亭和烏克蘭總統澤倫斯基通話後表示，他認為烏克蘭加入北大西洋公約組織（NATO）並不實際，且烏克蘭不太可能收回所有國土。

路透社報導，川普今天與蒲亭（Vladimir Putin）和澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）通話討論俄烏戰爭，這是川普在他承諾終結的衝突中，透過外交手段解決所邁出的第一大步。

川普表示，他與蒲亭預期將會見面，地點可能是沙烏地阿拉伯。

川普今天下午接受記者訪問時，描述他與蒲亭有良好的談話，稱兩人談了1個多小時。法新社報導，兩人同意立即展開烏克蘭和平會談，引發外界擔憂基輔與澤倫斯基可能會被排除在談判進程之外。

川普今天還預測「將在不久的將來」在烏克蘭實現停火，又說正在抵禦俄羅斯全面入侵的烏克蘭，「在某個時間點」需要舉行新的選舉。

澤倫斯基辦公室指出，川普與澤倫斯基通話約1個小時，克里姆林宮則稱蒲亭與川普交談將近1個半小時。

克里姆林宮指出，蒲亭與川普同意見面，且蒲亭邀請川普訪問莫斯科。

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此前外界預測兩位領導人將在第3國會面，根據俄羅斯消息人士，沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國被視為可能的地點。

俄羅斯於2022年2月全面入侵烏克蘭，並早在2014年吞併克里米亞（Crimea）。（譯者：徐睿承/核稿：張曉雯）1140213