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川普蒲亭通話同意針對俄烏戰談判 克宮：須盡速安排當面會談

2025/2/13 21:16（2/13 21:48 更新）
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（中央社莫斯科13日綜合外電報導）克里姆林宮今天表示，有必要「迅速」安排美國總統川普與俄羅斯總統蒲亭面對面會談。兩位總統昨天剛進行過長時間電話會談。

法新社報導，昨天的通話是華府與莫斯科當局3年來首度領導人直接聯繫。川普透露，他與蒲亭（Vladimir Putin）通話期間，兩人同意「立即」針對烏克蘭衝突展開談判。

克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）說：「絕對有必要很迅速安排這樣的會面，兩位元首有諸多議題要商討。」

川普昨天表示，他預期會在沙烏地阿拉伯會見蒲亭。

培斯科夫提到，對美磋商時，俄羅斯還希望討論歐洲安全議題，似乎意指令蒲亭憂心的北大西洋公約組織（NATO）擴張一事。

俄羅斯2022年對烏克蘭發動攻勢之前，莫斯科曾要求北約退回到1997年時不包括波羅的海國家和波蘭的邊界狀態。

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北約擴張是蒲亭對烏克蘭發動全面軍事攻勢的藉口之一。

培斯科夫還說：「當然，與歐洲大陸安全有關的所有議題，尤其在涉及我國俄羅斯聯邦的那些面向上，都應該予以全面性地商討。我們希望情況是這樣。」（譯者：何宏儒/核稿：陳彥鈞）1140213

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