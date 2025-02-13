俄烏有望終戰 德總理：不能迫使烏克蘭接受和平

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（中央社柏林13日綜合外電報導）政治新聞媒體Politico今天刊出德國總理蕭茲接受專訪的內容，他對於俄烏戰爭表示，絕不能迫使烏克蘭接受和平，而且解決衝突的任何方案都必須要有美國參與。

蕭茲（Olaf Scholz）受訪說道：「我很清楚，不可能有解決方案是不涉及美國的。下一個任務是確保沒有被迫接受和平的情況。」

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路透社報導，美國總統川普（Donald Trump）昨天已跟俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）及烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）通話，商討俄烏戰爭議題。

蕭茲接受Politico專訪的時間，是在川普與俄烏兩國領導人通話之前或之後，目前尚不清楚。（譯者：陳彥鈞/核稿：洪啓原）1140213