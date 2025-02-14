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梵蒂岡：反對將巴勒斯坦人遷離加薩

2025/2/14 08:59（2/14 09:41 更新）
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（中央社記者黃雅詩羅馬14日專電）美國總統川普主張將巴勒斯坦人遷離加薩走廊，梵蒂岡表態反對。教廷國務院長帕洛林表示，巴勒斯坦人必須能留在自己生長的土地、不受驅逐，這是基本原則，以巴「兩國方案」仍是解決之道。

帕洛林（Pietro Parolin）昨晚出席義大利與教廷簽訂「拉特朗條約」的紀念日高峰會，在會議空檔提出上述言論。出席這場高峰會議者包括義大利總統馬達雷拉（Sergio Mattarella）、義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）。會中討論議題包括捍衛家庭價值、國際危機、中東局勢、俄烏戰爭與移民問題。

梵蒂岡新聞網報導，對於加薩走廊局勢，帕洛林明確表示，「不能有任何驅離，這是基本原則，義大利方面也強調此舉將引發區域緊張，鄰近國家對此都持反對立場，例如約旦已公開表達拒絕。」

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帕洛林表示，「我們認為以巴問題的解決之道仍是兩國方案，此方案可以帶給當地人民希望。」

美國總統川普近日與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）通話，俄烏停戰談判可能取得進展。帕洛林對此表示「需要公正的和平」，有許多動作帶來曙光，希望能實現一種長久穩固的和平，因此必須考量所有利益攸關者，並兼顧國際法與聯合國宣言原則。（編輯：陳慧萍）1140214

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