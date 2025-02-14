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慕尼黑安全會議美俄會談 烏克蘭總統府：不參與

2025/2/14 10:28（2/14 10:48 更新）
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烏克蘭總統澤倫斯基。（路透社）
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（中央社基輔13日綜合外電報導）烏克蘭總統府今天表示，基輔當局預計在慕尼黑安全會議不會參與美國總統川普所宣布與俄羅斯官員的會談。

綜合法新社和路透社報導，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的幕僚利特溫（Dmytro Lytvyn）告訴記者：「與俄方對話時必須具有（與盟友的）共同立場。目前檯面上還沒有任何共識。預計不會與俄方討論。」

利特溫還說：「烏方立場依然沒有改變。烏克蘭必須首先與美國對話。歐洲必須參與任何有關實質且永續和平議題的嚴肅討論。」

川普稍早在華府宣布，明天登場的慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）將有一場會談聚集烏克蘭、俄羅斯和美國「高層人士」。

澤倫斯基和美國副總統范斯（JD Vance）將在慕尼黑安全會議上見面。

川普告訴記者：「他們明天在慕尼黑將有一場會談。俄羅斯和我方代表將與會，烏克蘭也受到邀請…不確定這些國家會派哪些代表前往，但俄羅斯、烏克蘭和美國高層人士將赴會。」

川普之後表示：「慕尼黑明天會有一場會談，下週也有，在沙烏地阿拉伯將舉行會議，我本人和（俄羅斯）總統蒲亭（Vladimir Putin）沒有參加，但高階官員將出席。烏克蘭也將參與。」

白宮被詢問進一步細節時不願置評。

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記者要求對川普上述說法置評時，俄羅斯駐華府大使館和駐紐約聯合國代表團均未立即回應。

全球政治和軍事領袖將前往德國參與慕尼黑安全會議。（譯者：徐睿承/核稿：盧映孜）1140214

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