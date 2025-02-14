盧比歐搭機赴德國遇機械問題 被迫返回美國

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓13日綜合外電報導）美國國務院表示，國務卿盧比歐（Marco Rubio）今天搭機前往德國，但飛機在途中出現機械問題，盧比歐被迫返回美國。

根據法新社隨行記者說法，盧比歐前往德國參加慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）時，他的飛機突然折返，飛往華府近郊的安德魯空軍基地（Andrews Air Force Base）。

國務院發言人布魯斯（Tammy Bruce）說，盧比歐搭乘的飛機出現機械問題。

她說：「飛機已掉頭返回安德魯空軍基地。國務卿打算搭乘另一架飛機繼續前往德國和中東。」

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

綜合法新社和美聯社報導，盧比歐原定明天上午與美國副總統范斯（JD Vance）一同會晤烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy），目前不清楚他是否會因此來不及赴會。

美國總統川普昨天剛分別與澤倫斯基和俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）通話，並說他會尋求外交途徑終結俄烏戰爭。（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1140214