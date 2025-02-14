馬克宏挺澤倫斯基參與止戰談判 反對投降式和平

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（中央社巴黎13日綜合外電報導）法國總統馬克宏說，只有烏克蘭總統澤倫斯基能代表烏克蘭與俄羅斯進行止戰談判，他還警告，「實為投降的和平」對每個人都是「壞消息」，包括美國。

綜合路透社與法新社報導，馬克宏（Emmanuel Macron）在艾里賽宮（Elysee Palace）接受「金融時報」（Financial Times）訪問時說：「現階段唯一問題是（俄羅斯）蒲亭（Vladimir Putin）總統是否真的可持續且可信地同意在此基礎上停火。」

美國總統川普昨天分別與蒲亭和澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）討論俄烏戰爭，並指示官員開始洽談終結這場持續近3年的衝突。

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）不久前在比利時首都布魯塞爾告訴烏克蘭軍方盟友，恢復烏克蘭在2014年俄羅斯併吞克里米亞（Crimea）之前的邊界是不切實際的想法，且美國不認為烏克蘭加入北大西洋公約組織（NATO）有助於解決問題。

在川普與蒲亭通話後，烏克蘭人今天擔心川普準備出賣他們的國家。

川普今天宣布預計將啟動談判，還說他認為蒲亭「希望（烏克蘭）和平」，「如果他不想也會告訴我」。川普在白宮告訴記者，在任何與俄羅斯就止戰進行的和平談判中，烏克蘭都會參與。

馬克宏告訴金融時報，川普為談判解決方案創造了「機會之窗」，「每個人都必須扮演自己的角色」，現在要看澤倫斯基如何討論領土和主權議題。

馬克宏說：「現在要由國際社會討論安全保障，以及為整個區域討論更廣泛的安全架構，歐洲在其中可扮演特殊角色。那就是我們能發揮作用的地方。」

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金融時報還報導，馬克宏形容川普重返白宮猶如一次「電擊」，應迫使歐洲保障自己的未來和烏克蘭的未來。

澤倫斯基明天將在德國一場安全會議上會晤美國副總統范斯（JD Vance）；烏克蘭及其歐洲盟友都擔心美國與俄羅斯跳過他們逕自解決俄烏戰爭。（譯者：曾依璇/核稿：張茗喧）1140214