莫迪晤川普送大禮 盼阻美印貿易戰

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（中央社華盛頓13日綜合外電報導）印度總理莫迪（Narendra Modi）今天在華府會晤美國總統川普時帶來「大禮」，希望關稅減讓、新的商業協議以及可能就中國議題上的合作能有助遏阻貿易戰。

路透社報導，川普今天歡迎莫迪訪問白宮。川普稍早公布課徵對等關稅的藍圖，對象為每個向美國進口商品課徵關稅的國家。這是川普不分敵友發起的最新貿易攻勢；白宮表示，此舉將強化美國經濟和國家安全。

印度也未必能倖免。儘管川普先前首次執政時與莫迪關係良好，但他曾批評印度「嚴重濫用」貿易，他早先宣布課徵的鋼鋁關稅對印度打擊也尤其嚴重。

川普在橢圓形辦公室會晤莫迪時表示：「他們將購買我們很多的石油和天然氣。」他還說：「我們將為印度和美國達成一些出色的貿易協議。」

印度不具名政府官員透露，在莫迪與川普會面前，莫迪的團隊考慮向川普做出各種可能的承諾，包括增購液化天然氣、戰鬥車輛和噴射發動機。

莫迪在白宮與川普坐在一起時表示：「有件事我非常欣賞，也是我從川普總統身上學到的，那就是他把國家利益放在第一位。我和他一樣，也把印度國家利益擺在第一位。」

印度官員也正在研究美國對印度出口農產品和核能投資協議的可能性，以及削減至少12個產業的關稅，包括電子、醫療和外科設備及化學品。

不具名消息人士說，這是給川普的「大禮」。

美國和印度官員也在推動雙邊貿易協定談判；川普政府官員表示，他們希望今年達成協議。

川普說：「我們將在近期宣布一些非常重要的貿易協議。」

川普幕僚表示，川普認為向印度出售國防和能源產品，將有助縮小美國對印度的貿易逆差。

美國對印度的貿易逆差為456億美元。根據世界貿易組織（WTO）數據，整體而言，美國貿易加權平均關稅稅率約為2.2%，印度是12%

川普希望印度在非法移民問題上提供更多協助。印度是美國移民的主要來源國之一，包括大量持工作簽證從事科技業的移民，以及其他非法居住美國的移民。

印度也可能對川普抗中策略至關重要，川普政府中有許多人將中國視為美國頭號競爭對手。印度謹防鄰居中國的軍事建設，並在許多相同的市場競爭。

根據遊說團體「美印戰略夥伴關係論壇」（US-India Strategic Partnership Forum）主席阿吉（Mukesh Aghi）說法，莫迪也擔心川普可能與中國達成一項將印度排除在外的協議。

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與此同時，在俄羅斯征戰烏克蘭之際，印度也維持與俄羅斯的關係。例如，印度仍是俄羅斯能源主要消費國之一，而西方自俄烏戰爭開打以來致力削減自身在這方面的消費量。

莫迪說：「世界有這樣的想法，認為印度在整個過程中算是中立國家。但事實並非如此。印度也有立場，站在和平這邊。」（譯者：盧映孜/核稿：曾依璇）1140214