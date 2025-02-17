美俄18日接觸談俄烏止戰 歐洲急尋一席之地

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（中央社華盛頓16日綜合外電報導）俄烏戰爭將屆滿3年之際，美俄兩國高層擬18日在沙烏地阿拉伯會談，商討結束俄烏戰爭的可行協議並安排美俄元首峰會；擔心被邊緣化的歐洲則急開峰會，盼凝聚共同立場。

美國Axios新聞網指出，這將是自上週美國總統川普與俄羅斯總統蒲亭猶如兩國關係破冰的通話後，美俄又一關係改善的重要進程。然而美俄接觸在烏克蘭政府內引發極大焦慮與沮喪，擔心美俄背地裡達成協議。

美俄高層於沙烏地會面 烏克蘭陷被動

Axios披露，美方前往沙國的代表團將包含國務卿盧比歐（Marco Rubio）、白宮國家安全顧問瓦爾茲（Mike Waltz）與美國中東問題特使魏科夫（Steve Witkoff）；俄方成員尚不明朗，但消息人士稱俄國外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）勢必與會。

魏科夫今天告訴福斯新聞（Fox News），他跟瓦爾茲今夜就會啟程前往沙烏地；盧比歐則會等訪問完以色列後，17日轉抵沙國。

Axios聲稱，烏克蘭總統澤倫斯基15日在慕尼黑向他們透露，烏方未收到沙國會談的邀請；另一烏方高層告訴Axios，烏方相關訊息都是看新聞報導才得知。

然而川普今天告訴媒體，俄羅斯和烏克蘭啟動和平談判的進程「正在推展」，還強調這類談判「少不了澤倫斯基」。

紐約時報認為，這週與俄方的會談雖還都僅為初步階段，意涵卻是川普已開始想加快時間表達成協議，且他似乎決心只先跟俄方談判，至少目前看來是如此。

基輔不參加沙國美俄會談 指望美國安全保證

烏克蘭總統幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）今天在社媒平台Telegram貼文，證實烏方不會參與美俄在沙國的會談。他說烏方希望能先與川普政府達成共同的談判計畫後，才要見俄方。

葉爾馬克寫道「還沒有（烏方所參與的）會面跟任何計畫。總統（澤倫斯基）已表明，不接受任何沒有烏方參與所達成的協議。各類安全保障不能沒有美國，我們也不會做出任何會牴觸烏克蘭利益的決定。」

川普政府原先在烏克蘭鼓舞下，與基輔談判用一些烏克蘭天然資源利益換取美國安全援助，然而川普政府拿出提案後卻遭澤連斯基回絕；美方提案內容包含要取得烏克蘭一半天然資源。

澤倫斯基稱他之所以拒絕，部分原因是美方沒掛保證它們會在作戰中支持烏方。

澤倫斯基另表示他這週將赴沙烏地訪問，但沒說具體時間。他之前也已明白表示，在確定西方能拿出何種安全保障以確保停火協議不會被人撕毀前，他不想參與任何談判，還說截至15日美國都仍沒做出這類保證。

在今天美國「國家廣播公司」（NBC）的訪問裡，澤倫斯基重申不接受任何由美俄雙方片面達成的和平協議。然被問及當下是否覺自己仍在談判中有一席之地時，澤倫斯基卻未正面答覆，只說「我就指望一件事：我有跟川普講過，蒲亭是個騙子，不會想要和平」。

俄國2022年2月24日入侵烏克蘭，雙方目前已近3年沒有直接會談。俄烏原本在開戰之初先後在白俄、土耳其的斡旋下有過直接會談，但6週後因俄軍自基輔周邊撤軍和被控於布查（Bucha）犯下屠殺慘案後就不了了之；也有一種說法是英國的介入導致俄烏談判破裂。

英稱日後願駐軍烏克蘭 逼歐陸表態

華盛頓郵報指出，美俄計劃於沙烏地會談也引起歐洲關切，並競相想在俄烏事務保有一席之地。然而川普的俄烏特使凱洛格（Keith Kellogg）15日表明，川普不會讓外交事務假手歐洲處理。

凱洛格說：「他們（歐洲）就已徹底失敗了，所以我們不會再走老路。」他所指的是歐巴馬政府期間，由德、法與基輔、莫斯科、烏東頓巴斯親俄民兵達成明斯克協議這類方式。

隨川普政府準備與俄方就結束俄烏戰爭直接會談，法國總統馬克宏邀集歐洲領袖舉行緊急峰會，商討歐洲的應對立場與如何施加影響。峰會訂17日於巴黎登場，英國也受邀與會。

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英國首相施凱爾（Keir Starmer）今天表示「有意願且也準備好」部署英軍到烏克蘭，以作為日後俄烏和平協議一部分。施凱爾此舉勢必帶給歐洲其他領袖作出類似表態的壓力。

歐洲的挺烏者幾個月來為因應川普回鍋並防美國主導俄烏和談。一直在考慮俄烏停火後是否駐軍烏克蘭問題。（譯者：陳亦偉）1140217