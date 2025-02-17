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法國證實召開俄烏緊急峰會 歐洲領袖齊聚展團結

2025/2/17 01:51
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（中央社記者曾婷瑄巴黎16日專電）美國總統川普直接與俄羅斯對話推動停戰，美方更表明歐洲不會參與俄烏和平談判。面對孤立狀況，法國外長巴霍今天證實，歐洲主要國家領袖17日將在巴黎召開緊急峰會，討論俄烏戰爭與歐洲安全議題。

川普12日說已與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）通過電話，下令立即展開烏克蘭議題的談話，消息一出震驚歐洲各國領袖。

15日，川普任命的俄烏問題特使凱洛格（Keith Kellogg）更表示，歐洲不會在烏克蘭和平談判中占有一席之地。

面對歐洲遭孤立，巴霍（Jean-Noël Barrot）16日接受法國國際廣播電台（France Inter）訪問時證實，歐洲主要國家領袖將受總統馬克宏（Emmanuel Macron）之邀，於17日齊聚巴黎，針對俄烏戰爭與「歐洲安全」召開峰會。

法國總統府艾里賽宮（Elysee Palace）也證實，德國、英國、義大利、波蘭、西班牙、荷蘭、丹麥等國領袖都將參加這場緊急峰會。歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）、歐盟理事會主席柯斯塔（Antonio Costa）、北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）同樣將出席。

波蘭外長席科斯基（Radoslaw Sikorski）15日在慕尼黑安全會議小組會議指出，馬克宏已提出在巴黎舉行歐洲領袖峰會，且總理圖斯克（Donald Tusk）屆時將出席。

剛落幕的慕尼黑安全會議上，美國副總統范斯（J.D. Vance）發表的演說內容對歐洲頗具敵意，包括指責歐洲不尊重言論自由，且不願與極右派政黨合作。

對於烏克蘭，巴霍重申「只有烏克蘭能決定要停止戰鬥。我們將支持烏克蘭，直到他們做出決定」。

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巴霍指出，烏克蘭人「永遠不會停止戰鬥，除非他們能確信給予他們的和平是永久的」。他說，「誰能帶來保證？是歐洲國家」。他強調，「無論以何種形式，歐洲國家都將會參與討論」，以終止俄烏戰爭。

英國首相施凱爾（Keir Starmer）昨天表示，「對於我們國家安全來說，這是一個難得機會」，且將致力確保美國與歐洲團結一致。「我們不能允許聯盟中有任何分歧，造成我們對外部敵人分心」。（編輯：何宏儒）1140217

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